21 Ekim 2019, Pazartesi
Namaz Vakitleri şehir ara

Son dakika: HDP'li Adnan Selçuk Mızraklı Kezban Yılmaz ve Orhan Ayaz gözaltına alındı!

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 21.10.2019 Güncelleme Tarihi: 21.10.2019
3 HDP'Lİ BELEDİYE BAŞKANI GÖZALTINA ALINDI!

Son dakika haberine göre; 'da 'li görevden alınan Büyükşehir Belediye Başkanı ile Kayapınar Belediye Başkanı ve Başkanı , gözaltına alındı.

Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen terör soruşturması kapsamında "terör örgütüne üye olmak" ve "terör örgütü propagandası yapmak" suçlarından biri görevden alınan 3 'li belediye başkanına yönelik yakalama kararı çıkarıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince adreslerine düzenlenen operasyonda eski Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanı , Kayapınar Belediye Başkanı ve Başkanı , gözaltına alındı.

Mızraklı'nın jandarmada, Yılmaz ve Ayaz'ın emniyetteki işlemleri sürüyor.

Görevden alınan Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Başkanı Selçuk Mızraklı PKK'nın özel doktoru çıktı GÖREVDEN ALINAN DİYARBAKIR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ BAŞKANI SELÇUK MIZRAKLI PKK'NIN ÖZEL DOKTORU ÇIKTI
Adnan Selçuk Mızraklı kimdir, neden görevden alındı? Diyarbakır'a kim atandı? ADNAN SELÇUK MIZRAKLI KİMDİR, NEDEN GÖREVDEN ALINDI? DİYARBAKIR'A KİM ATANDI?
Diyarbakır'da görev alınan Selçuk Mızraklı İngilizce mesaj yayınlayıp yardım dilendi |Video DİYARBAKIR'DA GÖREV ALINAN SELÇUK MIZRAKLI İNGİLİZCE MESAJ YAYINLAYIP YARDIM DİLENDİ |VİDEO

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

DİĞER GÜNDEM HABERLERİ

    Daha Fazla Gör
    BİZE ULAŞIN