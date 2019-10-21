Son dakika: HDP'li Adnan Selçuk Mızraklı Kezban Yılmaz ve Orhan Ayaz gözaltına alındı!
Giriş Tarihi: 21.10.2019 Güncelleme Tarihi: 21.10.2019
Son dakika haberine göre; Diyarbakır'da HDP'li görevden alınan Büyükşehir Belediye Başkanı Adnan Selçuk Mızraklı ile Kayapınar Belediye Başkanı Kezban Yılmaz ve Bismil Belediye Başkanı Orhan Ayaz, gözaltına alındı.
Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen terör soruşturması kapsamında "terör örgütüne üye olmak" ve "terör örgütü propagandası yapmak" suçlarından biri görevden alınan 3 HDP'li belediye başkanına yönelik yakalama kararı çıkarıldı.
İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince adreslerine düzenlenen operasyonda eski Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanı Adnan Selçuk Mızraklı, Kayapınar Belediye Başkanı Kezban Yılmaz ve Bismil Belediye Başkanı Orhan Ayaz, gözaltına alındı.
Mızraklı'nın jandarmada, Yılmaz ve Ayaz'ın emniyetteki işlemleri sürüyor.
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