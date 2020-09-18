18 Eylül 2020, Cuma
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Gündem Haberleri Son dakika: Pençe Kaplan Operasyonu'nda terör örgütüne ağır darbe! Etkisiz hale getirildiler

Son dakika: Pençe Kaplan Operasyonu'nda terör örgütüne ağır darbe! Etkisiz hale getirildiler

Son dakika haberi... Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada "Terör örgütü ’ya yönelik operasyonlarımız hız kesmeden devam ediyor. kuzeyi Haftanin bölgesinde devam eden # Operasyonu kapsamında saldırı hazırlığında olduğu belirlenen 2 PKK'lı terörist düzenlenen hava harekâtıyla etkisiz hale getirildi." ifadelerine yer verildi.

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 18.09.2020 Güncelleme Tarihi: 18.09.2020
ABONE OL
Son dakika: Pençe Kaplan Operasyonu'nda terör örgütüne ağır darbe! Etkisiz hale getirildiler

Milli Savunma Bakanlığı, Pençe-Kaplan Operasyonu kapsamında, saldırı hazırlığındaki 2 PKK'lı teröristin hava harekatıyla etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

Pençe Kaplan Operasyonunda terör örgütüne ağır darbe! Etkisiz hale getirildiler PENÇE KAPLAN OPERASYONU'NDA TERÖR ÖRGÜTÜNE AĞIR DARBE! ETKİSİZ HALE GETİRİLDİLER

Bakanlıktan yapılan açıklamada, terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonların hız kesmeden sürdüğü belirtildi.

Açıklamada, "Irak'ın kuzeyindeki Haftanin bölgesinde devam eden Pençe-Kaplan Operasyonu kapsamında saldırı hazırlığında olduğu belirlenen 2 PKK'lı terörist düzenlenen hava harekatıyla etkisiz hale getirildi." bilgisi paylaşıldı.

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA