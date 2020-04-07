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HDP'li Adnan Selçuk Mızraklı hakkındaki gerekçeli karar belli oldu

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 07.04.2020 Güncelleme Tarihi: 07.04.2020
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9 YIL CEZA ALMIŞTI! GEREKÇESİ BELLİ OLDU

İçişleri Bakanlığı'nca terör soruşturması kapsamında görevinden alındıktan sonra hakkında terör örgütü üyeliğinden açılan davada 9 yıl 4 ay hapis cezasına çarptırılan eski Başkanı 'nın, 'nın sözde içinde doğal delege olarak illegal faaliyetlerde bulunduğu ve sağlık komitesinde yer aldığı belirtildi.

İçişleri Bakanlığı tarafından yürütülen terör soruşturması kapsamında, 19 Ağustos 2019'da Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevinden alınan 'li , 22 Ekim 2019'da tutuklandı.

9 YIL CEZA ALDI

Diyarbakır 9'uncu 'nde 'silahlı terör örgütü kurmak ve yönetmek' suçundan 15 yıldan 22,5 yıla kadar hapis cezası istemiyle yargılanan Mızraklı, 3 Mart günü görülen duruşmada 'silahlı terör örgütüne üye olmak' suçundan 9 yıl 4 ay 15 gün hapisle cezalandırdı.

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YARALI TERÖRİSTE GİZLİ AMELİYAT

Mahkeme, kararın gerekçesini açıkladı. Gerekçede, Mızraklı'nın belediye başkanı seçilmeden önce çalıştığı özel hastanede hasta kaydı girişi yapılmadan 'de yaralanan bir teröriste bağırsak ameliyatı yaptığı belirtildi.

HDP'nin kutlama programında terör propagandası HDP'NİN KUTLAMA PROGRAMINDA TERÖR PROPAGANDASI

GEREKÇESİ BELLİ OLDU

Gerekçeli kararda, Mızraklı'nın terör örgütü yöneticileriyle sıklıkla görüştüğü, 'nın sözde içinde doğal delege olarak illegal faaliyetlerde bulunduğu belirtildi. Mızraklı'nın ayrıca KCK yapılanmasına dahil olup sağlık komitesinde yer aldığı bildirildi. Terör örgütü üyelerine Mızraklı'nın sürekli yardım ettiği, örgüt propagandasına dönüşen eylemlere katılarak, sosyal paylaşımlarının da terör örgütünün ideolojisini benimser nitelikle olduğu gerekçede kaydedildi.

Gerekçeli kararda, Mızraklı'nın terör örgütü üyeleri arasında kayıt altına alınamayan para transferlerine kuryelik yaptığına da yer verilirken, bu faaliyetlerin terör örgütünün hiyerarşik yapısına dahil olmadan, örgütle organik bağ kurmadan mümkün olamayacağı ifade edildi.

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