Son dakika: Bakan Akar: Şehit ve gazilerimiz Türk ordusunun ilham kaynağı

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, '19 Eylül Gaziler Günü' nedeniyle bir mesaj yayımladı. 19 Eylül'ün, devletin bekası, asil milletin huzur ve güvenliği için üstün bir cesaret ve fedakârlıkla canları pahasına mücadele eden kahraman gazilerin gurur günü olduğunu belirterek, şunları kaydetti:



"Milli ve manevi değerlerimiz uğruna canını seve seve feda etmeyi göze alıp şehitlik niyetiyle giriştiği mücadeleden 'gazilik' onuruyla çıkan kahraman ve fedakâr silah arkadaşlarıma bu anlamlı gün vesilesiyle saygı ve şükranlarımı sunuyorum. Bugün aynı zamanda Mustafa Kemal Atatürk'e 'Gazilik unvanı ve 'Mareşal' rütbesi verilişinin 99'uncu yıl dönümüdür. Bu vesileyle Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü de saygı ve minnetle yâd ediyorum. Karakteri bağımsızlık olan asil milletimiz, kutsal değerleri için tarih boyunca mücadele etmiş, bu değerleri uğruna gerektiğinde canını vermekten çekinmemiştir. Bu nedenle şehitlik makamı ve gazilik nişanı, Türk milletinin kültürel değerleri içinde en yüce rütbelerden sayılmıştır. Şehit ve gazilerimizin fedakârlık ve kahramanlıkları da milletimizin hafızasına ebediyen kazınmıştır."





'ŞEHİT VE GAZİLERİMİZ, TÜRK ORDUSUNUN İLHAM KAYNAĞI'



Şehit ve gazilerin yazdıkları kahramanlık destanlarının, nesilden nesle aktarılarak sonsuza kadar yaşayacağını vurgulayan Bakan Akar, şunları ifade etti:



"Cennet vatanımızda birlik, bütünlük, kardeşlik içinde, başı dik ve özgür yaşamamızı, aziz şehitlerimiz ile kahraman gazilerimize borçluyuz. Onlarla ne kadar gurur duysak, kahramanlıklarıyla ne kadar övünsek azdır. Şehit ve gazilerimiz; aynı zamanda şanlı tarihimizin, vatan, millet ve bayrak sevgimizin ölümsüz abideleri; Türk kahramanlığının, Türk fedakârlığının gurur timsali; mazisi şan ve şerefle dolu Türk ordusunun ilham kaynağıdır. Türk Silahlı Kuvvetleri; aziz şehitlerimizden, kahraman gazilerimizden, asil milletimizin sevgisi, güveni ve duasından aldığı ilhamla vatan toprağımızın, mavi vatanımızın, semalarımızın ve 83 milyon vatandaşımızın güvenliği için gece gündüz, yaz kış, dağ bayır demeden başta FETÖ, PKK/PYD-YPG ve DEAŞ gibi terör örgütleri olmak üzere, vatanımıza yönelen her türlü tehdit ve tehlikeye karşı azim ve kararlılıkla mücadelesini sürdürmektedir. Mücadelemiz, yurt içinde ve sınır ötesinde en son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar, 'Ölürsem şehit, kalırsam gazi…' anlayışıyla aralıksız devam edecektir. Bu anlamlı gün vesilesiyle Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarını, aziz şehitlerimizi ve ebediyete intikal eden kahraman gazilerimizi bir kez daha rahmet ve minnetle yâd ediyorum. Tedavileri devam eden kahraman gazilerimize acil şifalar diliyor; hayatta olan gazilerimize, şehitlerimizin ve gazilerimizin kıymetli ailelerine saygı ve şükranlarımı sunuyorum."