22 Ekim 2019, Salı
Namaz Vakitleri şehir ara

Eski Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanı Mızraklı tutuklandı

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 22.10.2019 Güncelleme Tarihi: 22.10.2019
TERÖRİSTLERİ TEDAVİ ETMİŞTİ! O İSİM TUTUKLANDI

Gelen son dakika haberine göre; İçişleri Bakanlığı tarafından görevden alınan eski Büyükşehir Belediye Başkanı , terör soruşturması kapsamında tutuklandı. Adnan Selçuk Mızraklı, teröristlerin özel doktoru olarak tanınıyordu.

Büyükşehir Belediye Başkanı , "Silahlı Terör Örgütü Kurma veya Yönetme" '' Üye Olma" "Terör Örgütü Propagandası Yapmak, Suçu ve Suçluyu Övmek" suçlarından yürütülen soruşturmalar nedeniyle görevden uzaklaştırılmıştı. Başkanı Adnan Selçuk Mızraklı, terör soruşturması kapsamında tutuklandı.

GÖZALTINA ALINDI

31 Mart yerel seçimlerinde HDP'den Başkanı seçilen ve 19 Ağustos'ta İçişleri Bakanlığınca görevden alınan eski Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanı Adnan Selçuk Mızraklı, hakkında yürütülen terör soruşturması kapsamında dün gözaltına alındı.

TUTUKLANDI, CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ

Bugün öğle saatlerinde adliyeye sevk edilen Mızraklı, hakkında yürütülen terör soruşturması kapsamında tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Son dakika: HDP'li Adnan Selçuk Mızraklı Kezban Yılmaz ve Orhan Ayaz gözaltına alındı! SON DAKİKA: HDP'Lİ ADNAN SELÇUK MIZRAKLI KEZBAN YILMAZ VE ORHAN AYAZ GÖZALTINA ALINDI!
'Emniyet Amiri'nden kayyum kararına tepki için toplanan HDP'li vekillere ayar 'EMNİYET AMİRİ'NDEN KAYYUM KARARINA TEPKİ İÇİN TOPLANAN HDP'Lİ VEKİLLERE AYAR
Erciş, Kayapınar, Bismil ve Kocaköy belediyelerine kayyum atandı ERCİŞ, KAYAPINAR, BİSMİL VE KOCAKÖY BELEDİYELERİNE KAYYUM ATANDI

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

DİĞER GÜNDEM HABERLERİ

    Daha Fazla Gör
    BİZE ULAŞIN