17 Eylül 2020, Perşembe
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Gündem Haberleri Koronavirüse yakalanan CHP'li başkan Muhittin Böcek'in sağlık durumu ile ilgili flaş gelişme

Koronavirüse yakalanan CHP'li başkan Muhittin Böcek'in sağlık durumu ile ilgili flaş gelişme

Koronavirüse yakalanan ve uzun süredir tedavi gören 'li  Başkanı 'in sağlık durumu hakkında flaş bir gelişme yaşandı. Belediyenin  hesaplarından yapılan açıklamada, Böcek'in yoğun bakımdaki takip ve tedavisine devam edildiği belirtilerek, kontrol amaçlı alınan  testinin negatif çıktığı, kliniğinin stabil olduğu ifade edildi.

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 17.09.2020 Güncelleme Tarihi: 17.09.2020
ABONE OL
Koronavirüse yakalanan CHP'li başkan Muhittin Böcek'in sağlık durumu ile ilgili flaş gelişme

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tanısıyla bir süredir yoğun bakımda tedavi gören Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek'in son kontrol PCR testi negatif çıktı.

Belediyenin sosyal medya hesaplarından yapılan açıklamada, Böcek'in yoğun bakımdaki takip ve tedavisine devam edildiği belirtilerek, kontrol amaçlı alınan PCR testinin negatif çıktığı, kliniğinin stabil olduğu ifade edildi.

Belediye Başkanı Böcek, sosyal medya hesabından 17 Ağustos'ta yaptığı paylaşımla Kovid-19 test sonucunun pozitif çıktığını duyurmuş, herkese maske, hijyen ve sosyal mesafe kurallarına uyması için uyarıda bulunmuştu.

Test sonucunun pozitif çıkması üzerine hastanede takibi yapılan Böcek, sağlık durumu kötüleşince 7 Eylül'de yoğun bakım ünitesine alınmıştı.

Kovid-19 tedavisi gören Muhittin Böcekin sağlık durumunda yeni gelişme KOVİD-19 TEDAVİSİ GÖREN MUHİTTİN BÖCEK'İN SAĞLIK DURUMUNDA YENİ GELİŞME
Muhittin Böcekin sağlık durumunda yeni gelişme! Başkan Erdoğan oğlunu aradı... MUHİTTİN BÖCEK'İN SAĞLIK DURUMUNDA YENİ GELİŞME! BAŞKAN ERDOĞAN OĞLUNU ARADI...
Muhittin Böcekin sağlık durumuna ilişkin son durumu A Haber canlı yayınında açıkladı MUHİTTİN BÖCEK'İN SAĞLIK DURUMUNA İLİŞKİN SON DURUMU A HABER CANLI YAYININDA AÇIKLADI
Koronavirüse yakalanan CHPli Başkan Muhittin Böcek uyutuldu KORONAVİRÜSE YAKALANAN CHP'Lİ BAŞKAN MUHİTTİN BÖCEK UYUTULDU
Antalya Belediye Başkanı Muhittin Böcekin Kovid-19 testi pozitif çıktı ANTALYA BELEDİYE BAŞKANI MUHİTTİN BÖCEK'İN KOVİD-19 TESTİ POZİTİF ÇIKTI

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA