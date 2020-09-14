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Kovid-19 tedavisi gören Muhittin Böcek'in sağlık durumunda yeni gelişme

Son dakika haberleri... Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi pozitif çıkan ve bir süredir yoğun bakımda tedavi gören Başkanı 'in akciğerlerinde iyileşme görüldüğü bildirildi.

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Giriş Tarihi: 14.09.2020 Güncelleme Tarihi: 14.09.2020
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Kovid-19 tedavisi gören Muhittin Böcek'in sağlık durumunda yeni gelişme

Belediyenin hesaplarından yapılan açıklamada, "Antalya Büyükşehir Belediye Başkanımız Muhittin Böcek'in 7 Eylül 2020 tarihinden itibaren yoğun bakımdaki takip ve tedavisi devam etmektedir. Son 24 saat içerisinde olumsuz giden herhangi bir süreç yaşanmamış olup, bugün çekilen tomografide akciğerlerinde iyileşme izlenmektedir." ifadelerine yer verildi.

Belediye Başkanı Böcek, sosyal medya hesabından 17 Ağustos'ta yaptığı paylaşımla, Kovid-19 testinin sonucunun pozitif çıktığını duyurmuş ve herkese maske, hijyen ile sosyal mesafe kurallarına uyulması konusunda uyarıda bulunmuştu.



Test sonucunun pozitif çıkması üzerine hastanede sağlık durumu takip edilen Başkan Böcek, durumu kötüleşince ünitesine alınmıştı.

Kaynak: AA

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