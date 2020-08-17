17 Ağustos 2020, Pazartesi
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Antalya Belediye Başkanı Muhittin Böcek'in Kovid-19 testi pozitif çıktı

Son dakika haberi... Büyükşehir Belediye Başkanı 'in yapılan Covid 19 testi pozitif çıktı. Böçek, hastanede tedavi altına alındı.

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 17.08.2020
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Antalya Belediye Başkanı Muhittin Böcek'in Kovid-19 testi pozitif çıktı
Durumu sosyal medya hesabından paylaşan Başkan Böcek, " Bugün yapılan testte koronavirüs sonucum pozitif çıktı. Şu an durumum iyi, moralim yüksek. Hastanede kontrol amaçlı izole durumdayım. Lütfen maske, hijyen ve sosyal mesafe kurallarına uyun. En kısa sürede görüşmek dileğiyle..." ifadelerini kullandı
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