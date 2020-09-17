17 Eylül 2020, Perşembe
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Gündem Haberleri Osman Baydemir ile ilgili Kırmızı Bülten talebi Adalet Bakanlığı'na gönderildi

Osman Baydemir ile ilgili Kırmızı Bülten talebi Adalet Bakanlığı'na gönderildi

Son dakika haberine göre... Hakkında " olma" suçundan soruşturma açılan ve yurt dışında olduğu değerlendirilen ile ilgili hazırlanan talebi ve İade Talepnamesi 'na gönderildi.

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 17.09.2020 Güncelleme Tarihi: 17.09.2020
ABONE OL
Osman Baydemir ile ilgili Kırmızı Bülten talebi Adalet Bakanlığı'na gönderildi

Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan kırmızı bülten formu ve iade talebinde, Osman Baydemir'in İngiltere'de olduğu değerlendirildiği belirtildi. Baydemir hakkındaki suçlamalar ve tespit edilen eylemlerin yer aldığı yazıda, Osman Baydemir hakkında Diyarbakır 3'üncü Sulh Ceza Mahkemesi'nce 'Silahlı Terör Örgütü'ne Üye Olmak' suçundan yokluğunda tutuklama kararı verildiği ve işlediği iddia edilen suçun, askeri ve siyasi olmadığı hatırlatıldı.

Son dakika: HDPli Osman Baydemir hakkında kırmızı bülten talebi SON DAKİKA: HDP'Lİ OSMAN BAYDEMİR HAKKINDA KIRMIZI BÜLTEN TALEBİ

Cumhuriyet Savcısı, talep yazısında şu ifadelere yer verdi:

"Şüpheli Osman Baydemir'in işlediği iddia edilen Silahlı Terör Örgütüne Üye Olmak suçu nedeniyle Cumhuriyet Başsavcılığımızla soruşturma yapılmaktadır. Ülkenizde olduğu belirtilen şüpheli hakkındaki soruşturmanın sonuçlandırılabilmesi için Türkiye'ye iade edilmesini rica ederim. İade kararı için ek bilgi veya belgeye ihtiyaç duyarsanız size ulaştırmamız için tercüme süresi de gözetilerek lütfen uygun bir süre veriniz. Bu vesileyle en derin sayılarımı sunar, göstereceğiniz işbirliği için şimdiden teşekkür ederim."

Hazırlanan kırmızı bülten formu ve iade talebi, İngiltere'deki makamlara iletilmek üzere Adalet Bakanlığı'na gönderildi.

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA