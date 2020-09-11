Muhittin Böcek'in sağlık durumuna ilişkin son durumu A Haber canlı yayınında açıkladı

Koronavirüs tedavisi gören Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek'in sağlık durumuna ilişkin son durumu A Haber muhabiri Yasin Anzerli canlı yayında aktardı. Böcek'in 7 Eylül tarihinde yoğun bakıma alındığını astım ve kalp rahatsızlığının bulunduğunu ifade eden Anzerli, sağlık durmunun stabil olduğunu ifade etti. Antalya Valisi Ersin Yazıcı ve Akdeniz Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Özlenen Özkan, Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek'in koronavirüs tedavisi gördüğü hastaneye giderek sağlık durumu ile ilgili bilgi aldı. İşte detaylar...

Başkan Böcek'in son durumu hakkında yoğun bakım doktorlarından bilgi alan Rektör Prof. Dr. Özkan, Akdeniz Üniversitesi olarak tüm imkanlarıyla her zaman desteğe hazır olduklarını kaydetti.

VALİ YAZICI VE REKTÖR ÖZKAN'DAN MUHİTTİN BÖCEK AÇIKLAMASI

Başkan Böcek'in durumunu özel olarak yakından takip ettiklerini ifade eden Rektör Özkan, Başkan Böcek'in yakınlarına 'geçmiş olsun' dileklerini ileterek en kısa sürede sağlığına kavuşması temennisinde bulundu. Hastane yönetiminin Başkan Böcek ile ilgili verdiği bilgilendirme toplantısına Antalya Valisi Ersin Yazıcı ve Rektör Prof. Dr. Özlenen Özkan ile birlikte Antalya İl Sağlık Müdürü Dr. Ünal Hülür, Antalya Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Cansel Tuncer, Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ömer Özkan ile hastane yönetimi ve Başkan Böcek'in yakınları katıldı.

BAŞKAN BÖCEK'İN DURUMU 'STABİL'

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, koronavirüs tedavisinin ardından akciğerlerindeki tahribat nedeniyle yoğun bakımda uyutulmaya devam ediyor. Büyükşehir Belediyesi sosyal medya hesabından Başkan Böcek'in 24 saat içerisindeki durumunun stabil olarak devam ettiğini açıkladı.

Koronavirüs tedavisi gören Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek'in akciğerlerindeki tahribat nedeniyle yoğun bakımdaki tedavisi uyutularak sürüyor. Başkan Böcek'in son durumu hakkında sosyal medya hesaplarından paylaşım yapan Büyükşehir Belediyesi, "Muhittin Böcek'in 07.09.2020 tarihinden itibaren yoğun bakımdaki takip ve tedavisi devam etmektedir. Son 24 saat içerinde de olumsuz giden herhangi bir süreç yaşanmamış olup, klinik seyri stabil olarak seyretmektedir" diyerek kamuoyuna duyuru yaptı.