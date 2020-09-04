Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu NATO Genel Sekreteri Stoltenberg ile görüştü
NATO'nun Doğu Akdeniz'deki gerilimi düşürmek için aldığı kararın ardından Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg ile görüştü.
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Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.
Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre Çavuşoğlu ve Stoltenberg'in görüşmesinde, Doğu Akdeniz konusu ve son gelişmeler ele alındı.