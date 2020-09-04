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Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu NATO Genel Sekreteri Stoltenberg ile görüştü

'nun 'deki gerilimi düşürmek için aldığı kararın ardından , NATO ile görüştü.

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Giriş Tarihi: 04.09.2020 Güncelleme Tarihi: 04.09.2020
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Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu NATO Genel Sekreteri Stoltenberg ile görüştü

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre Çavuşoğlu ve Stoltenberg'in görüşmesinde, Doğu Akdeniz konusu ve son gelişmeler ele alındı.

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