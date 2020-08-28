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Son dakika: Başkan Erdoğan NATO Genel Sekreteri Stoltenberg ile görüştü

Son dakika haberleri... Başkan , 'deki gelişmeleri değerlendirmek için ile görüştü.

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Giriş Tarihi: 28.08.2020 Güncelleme Tarihi: 28.08.2020
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Son dakika: Başkan Erdoğan NATO Genel Sekreteri Stoltenberg ile görüştü

Başkan Tayyip Erdoğan, NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg ile telefonda görüştü.

İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Başkan Erdoğan, Doğu Akdeniz'deki gelişmelerin ele alındığı görüşmede, Türkiye'nin hak ve menfaatlerini her zaman ve her yerde korumayı sürdüreceklerini belirtti.

Erdoğan, Türkiye'nin Doğu Akdeniz'de bütün ülkelerin kazanacağı adil bir çözüm ve sağlıklı bir diyalog ortamından yana olduğunu vurgularken, uluslararası hukuku yok sayan ve bölgesel barışa zarar veren tek taraflı adımlara karşı NATO'nun üzerine düşen sorumluluğu yerine getirmesi gerektiğini ifade etti.

Son dakika: Başkan Erdoğan NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg ile görüştü SON DAKİKA: BAŞKAN ERDOĞAN NATO GENEL SEKRETERİ JENS STOLTENBERG İLE GÖRÜŞTÜ

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