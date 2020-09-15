Son dakika... Liseler ne zaman okula başlayacak? Milli Eğitim Bakanlığı tarafından 2020-2021 eğitim öğretim dönemine ilişkin detaylar açıklandı. Koronavirüs salgını nedeniyle 2020-2021 eğitim öğretim dönemi 31 Ağustos'ta uzaktan eğitim ile başladı. Yüz yüze eğitimin ne zaman, nasıl olacağı yönünde araştırmalar sürüyordu. MEB tarafından yapılan açıklamada, ilk etapta 21 Eylül'de okul öncesi ve 1. sınıflar için okulların yüz yüze eğitime başlayacağı duyuruldu. En çok merak edilenler arasında liselerin ne zaman eğitime başlayacağı oldu. Peki, liselere okullar ne zaman açılacak? 9. ve 12. sınıflar ne zaman okula başlayacak? İşte ayrıntılar...

LİSELER NE ZAMAN AÇILACAK? TÜM SINIFLAR...

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, yaptığı açıklamada "21 Eylül olarak belirlediğimiz başlangıç tarihinde, yüz yüze eğitim öğretime sadece halihazırda zaten açık olan okul öncesi öğrencilerimiz ve okulla duygusal bir bağ kurma ihtiyacında olan birinci sınıf öğrencilerimizle başlayacağız." ifadelerini kullandı.

Bakan Selçuk açıklamasının devamında, "İlkokul birinci sınıf öğrencilerimiz uyum haftasında 1 gün, daha sonraki haftalarda ise haftada 2 gün olacak şekilde okullarımızda olacak. 21 Eylül'den itibaren geçecek üç haftanın sonunda diğer kademelerde ve sınıflarda eğitim öğretime başlama konusunda süreci yeniden değerlendireceğiz." dedi.

Üç haftalık değerlendirme süreci 12 Ekim'e denk geldiği için tüm sınıfların bu tarihte eğitime başlayıp başlamayacağı merak ediliyor. Liseler başta olmak üzere tüm sınıfların hangi tarihte başlayacağı belli olduğunda haberimizin içeriğinde yer alacak.