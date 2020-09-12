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Son dakika: Siirt'te Yıldırım-11 Herekol operasyonundan yeni görüntüler

Son dakika haberleri... 'te bin 3 personelin katılımı ile Yıldırım-11 Herekol Operasyonunun devam ettiği öğrenildi. İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, yurt içinde terörün tamamen ortadan kaldırılmasına yönelik 13 Temmuz'da başlatılan Yıldırım operasyonları kapsamında bugüne kadar toplam 54 terörist etkisiz hale getirildi, 24 işbirlikçi yakalandı.

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Giriş Tarihi: 12.09.2020 Güncelleme Tarihi: 12.09.2020
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Son dakika: Siirt'te Yıldırım-11 Herekol operasyonundan yeni görüntüler

'lı teröristlerin tamamen ülke gündeminden çıkarmak ve bölgede barındığı değerlendirilen teröristleri etkisiz hale getirmek maksadıyla İl Jandarma Komutanlığınca başlatılan Yıldırım-11 Herekol Operasyonu aralıksız devam ediyor.

54 TERÖRİST ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ

Operasyonda Siirt İl Jandarma Komutanlığında görevli Jandarma Komando, Jandarma (JÖH), Polis Özel Harekat ve Güvenlik Korucu timlerinden oluşan bin 3 personel görev alıyor.

İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, yurt içinde terörün tamamen ortadan kaldırılmasına yönelik 13 Temmuz'da başlatılan Yıldırım operasyonları kapsamında bugüne kadar toplam 54 terörist etkisiz hale getirildi, 24 işbirlikçi yakalandı.

Operasyonlarda ayrıca 112 mağara, sığınak ve depo imha edildi, çok sayıda silah, mühimmat, gıda ve yaşam malzemesi ele geçirildi.

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