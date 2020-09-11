Yıldırım- 10 Norduz operasyonundan acı haber: 3 askerimiz şehit oldu
İçişleri Bakanlığı Van'ın Çatak ilçesi kırsalında 3 teröristin ölü ele geçirildiği operasyonda, 1'i yüzbaşı 3 askerin şehit olduğunu açıkladı.
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Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada;
"Yıldırım -10 Norduz' operasyonu kapsamında; Van Çatak ilçesi kırsalında 3 teröristin ölü olarak ele geçirildiği operasyonda, 1 Jandarma Yüzbaşımız ile 2 Jandarma Uzman Çavuşumuz şehit olmuş, 1 Jandarma Yarbayımız yaralanmıştır. Şehitlerimize Allah'tan rahmet, kaderli ailelerine baş sağlığı, yaralı yarbayımıza acil şifalar diliyoruz" denildi.İçişleri Bakanlığı: Van'da 3 asker şehit oldu
Yıldırım-10 Norduz Operasyonu kapsamında, #Van kırsalında, İl #Jandarma Komutanlığımızca gerçekleştirilen hava destekli operasyonda 3️⃣ terörist silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirildi.— T.C. Jandarma Gn. K (@jandarma) September 11, 2020
Bölgede operasyon devam etmektedir. pic.twitter.com/r6KYyxJ3TF