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Son dakika: Van'da sıcak çatışma! Teröristlere "yıldırım" darbesi!

Son dakika haberine göre 'ın Çatak ilçesi kırsalında birlikleri ile teröristler arasında çıkan çatışmada 3 terörist etkisiz hale getirildi.

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Giriş Tarihi: 11.09.2020 Güncelleme Tarihi: 11.09.2020
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Son dakika: Van'da sıcak çatışma! Teröristlere yıldırım darbesi!

İçişleri Bakanlığı, Van'ın Çatak ilçesi kırsalında Jandarma Özel Harekat birlikleri ile teröristler arasında çıkan çatışmada 3 teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, Yıldırım -10 Norduz operasyonu kapsamında; Van-Çatak ilçesi kırsalında, İl Jandarma Komutanlığınca gerçekleştirilen hava destekli operasyonun ardından bölgede yürütülen arama/tarama faaliyetleri sırasında Jandarma Özel Harekat birlikleri ile teröristler arasında çatışma çıktığı belirtildi. Çatışmada 3 teröristin silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirildiği bildirildi.

Vanda Yıldırım-10 Norduz Operasyonu başlatıldı VAN'DA YILDIRIM-10 NORDUZ OPERASYONU BAŞLATILDI

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