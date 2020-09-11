Son dakika: Van'da sıcak çatışma! Teröristlere "yıldırım" darbesi!

İçişleri Bakanlığı, Van'ın Çatak ilçesi kırsalında Jandarma Özel Harekat birlikleri ile teröristler arasında çıkan çatışmada 3 teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.



Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, Yıldırım -10 Norduz operasyonu kapsamında; Van-Çatak ilçesi kırsalında, İl Jandarma Komutanlığınca gerçekleştirilen hava destekli operasyonun ardından bölgede yürütülen arama/tarama faaliyetleri sırasında Jandarma Özel Harekat birlikleri ile teröristler arasında çatışma çıktığı belirtildi. Çatışmada 3 teröristin silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirildiği bildirildi.