Batı Trakya'da baskılar artıyor! Yunanistan Türk azınlığın haklarını hiçe sayıyor

Yunanistan Batı Trakya’da yaşayan Türklerin haklarını hiçe sayıyor baskıların sonu gelmiyor. Peki Batı Trakyalı Türkler ne düşünüyor? Neler yaşıyorlar? Detaylar haberimizde…

Yunanistan Batı Trakya'da yaşayan Türklerin haklarını hiçe sayıyor baskıların sonu gelmiyor. Peki Batı Trakyalı Türkler ne düşünüyor? Neler yaşıyorlar? Detaylar haberimizde…

YUNAN DEVLETİ İLKOKULLARI KAPATIYOR

Avukat Ahmet Kara: Batı Trakya Müslüman Türk azınlığının birçok sorunu var tabii ki. Bu sorunların başında gelenlerin bir tanesi de eğitim alanında yaşanan sıkıntılar. Bilindiği üzere çeşitli bahanelerle Yunan devleti ilkokullarımızı kapatmakta ve uluslararası anlaşmalara aykırı bir şekilde davranarak okullarımızı kapatmakta.

SORUNLARIMIZI GÖRMEZDEN GELİYORLAR

İskeçe Türk Birliği Başkanı Ozan Ahmetoğlu: Yunanistan'ın Batı Trakya Türk azınlığı politikası ile ilgili bana göre en önemli eksikliği ya da antidemokratik tutum ve davranışı Batı Trakya Türk azınlığının sorunlarını görmezden gelmek.

BASKILAR ARTIYOR

Mustafçova Belediye meclis üyesi Murat Köse: Baskılar artıyor, insanlarımızda bir korku var, bir panik var. Çünkü maalesef yaşamış olduğumuz Yunanistan devletinde bugüne kadar bizi hiçbir zaman birinci sınıf vatandaş olarak görmemektedir.

BATI TRAKYA'DAN BAŞKAN ERDOĞAN'A TEŞEKKÜR

Çınar Derneği asbaşkanı Bilal Budur: Bizler burada Batı Trakya Müslüman Türk toplumu olarak Lozan'da sabit olduğu üzere garantörümüz olan anavatanamız Türkiye Cumhuriyeti'ne her zaman müteşekkiriz. Başta tabii ki Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve Yurtdışı Türkler ve Akraba Toplulukları Başkanı Abdullah Erel'e her zaman bizlere desteklerinden dolayı bizlere sahip çıkmalarından dolayı teşekkür ediyoruz.