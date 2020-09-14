14 Eylül 2020, Pazartesi
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

ANA SAYFA
Videolar Yaşam Videoları Batı Trakya'da baskılar artıyor! Yunanistan Türk azınlığın haklarını hiçe sayıyor

Batı Trakya'da baskılar artıyor! Yunanistan Türk azınlığın haklarını hiçe sayıyor

Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 14.09.2020 12:24
Güncelleme:14.09.2020 12:33
Yunanistan Batı Trakya’da yaşayan Türklerin haklarını hiçe sayıyor baskıların sonu gelmiyor. Peki Batı Trakyalı Türkler ne düşünüyor? Neler yaşıyorlar? Detaylar haberimizde…

Yunanistan Batı Trakya'da yaşayan Türklerin haklarını hiçe sayıyor baskıların sonu gelmiyor. Peki Batı Trakyalı Türkler ne düşünüyor? Neler yaşıyorlar? Detaylar haberimizde…

YUNAN DEVLETİ İLKOKULLARI KAPATIYOR

Avukat Ahmet Kara: Batı Trakya Müslüman Türk azınlığının birçok sorunu var tabii ki. Bu sorunların başında gelenlerin bir tanesi de eğitim alanında yaşanan sıkıntılar. Bilindiği üzere çeşitli bahanelerle Yunan devleti ilkokullarımızı kapatmakta ve uluslararası anlaşmalara aykırı bir şekilde davranarak okullarımızı kapatmakta.

SORUNLARIMIZI GÖRMEZDEN GELİYORLAR

İskeçe Türk Birliği Başkanı Ozan Ahmetoğlu: Yunanistan'ın Batı Trakya Türk azınlığı politikası ile ilgili bana göre en önemli eksikliği ya da antidemokratik tutum ve davranışı Batı Trakya Türk azınlığının sorunlarını görmezden gelmek.

BASKILAR ARTIYOR

Mustafçova Belediye meclis üyesi Murat Köse: Baskılar artıyor, insanlarımızda bir korku var, bir panik var. Çünkü maalesef yaşamış olduğumuz Yunanistan devletinde bugüne kadar bizi hiçbir zaman birinci sınıf vatandaş olarak görmemektedir.

BATI TRAKYA'DAN BAŞKAN ERDOĞAN'A TEŞEKKÜR

Çınar Derneği asbaşkanı Bilal Budur: Bizler burada Batı Trakya Müslüman Türk toplumu olarak Lozan'da sabit olduğu üzere garantörümüz olan anavatanamız Türkiye Cumhuriyeti'ne her zaman müteşekkiriz. Başta tabii ki Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve Yurtdışı Türkler ve Akraba Toplulukları Başkanı Abdullah Erel'e her zaman bizlere desteklerinden dolayı bizlere sahip çıkmalarından dolayı teşekkür ediyoruz.

Yunanistan Türk azınlığın haklarını hiçe sayıyor
Yunanistan Türk azınlığın haklarını hiçe sayıyor
Didim'deki cinsel istismara suç duyurusu!
Didim'deki cinsel istismara suç duyurusu!
Zihinsel engelli çocuğunu darp etti!
Zihinsel engelli çocuğunu darp etti!
ABD'de kan donduran polis şiddeti!
ABD'de kan donduran polis şiddeti!
Sporcular neye uğradığını şaşırdı
Sporcular neye uğradığını şaşırdı
Vicdansız! Arkasına bile bakmadı
Vicdansız! Arkasına bile bakmadı
Kadın sürücü kamyon şoförüne saldırdı!
Kadın sürücü kamyon şoförüne saldırdı!
İnşaat sırasında bulundu! Binlerce kişi...
İnşaat sırasında bulundu! Binlerce kişi...
İstanbul Pendik'te otobüs yan yattı! Yaralılar var
İstanbul Pendik'te otobüs yan yattı! Yaralılar var
10 yıldır Alzheimer hastası eşine bakan Mustafa Amca'nın sözleri milyonları duygulandırdı
10 yıldır Alzheimer hastası eşine bakan Mustafa Amca'nın sözleri milyonları duygulandırdı
Muğla Fethiye'deki deniz kirliliği vatandaşları isyan ettirdi
Muğla Fethiye'deki deniz kirliliği vatandaşları isyan ettirdi
Kıyamet gününün provasını yaşadık
"Kıyamet gününün provasını yaşadık"
Daha Fazla Video Göster