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Son dakika: Oruç Reis neden demirledi? Yunanistan ile Doğu Akdeniz geriliminin detaylarını canlı yayında anlattı

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Giriş: 14.09.2020 11:10
Güncelleme:14.09.2020 11:19
Son dakika haberi... Doğu Akdeniz'de Yunanistan ile yaşanan gerilim devam ederken Oruç Reis Antalya'ya geri döndü. Peki Oruç Reis neden demirledi? Yunanistan ile gerilimde son durum ne? Nasıl çözülecek? A Haber Ankara temsilcisi Murat Akgün konu ile ilgili detayları canlı yayında anlattı.

Son dakika haberi... Doğu Akdeniz'de Yunanistan ile yaşanan gerilim devam ederken Oruç Reis Antalya'ya geri döndü. Peki Oruç Reis neden demirledi? Yunanistan ile gerilimde son durum ne? Nasıl çözülecek? A Haber Ankara temsilcisi Murat Akgün konu ile ilgili detayları canlı yayında anlattı.

BUNA ÇOCUKLAR BİLE GÜLER!

Akgün, konuyla ilgili "İyi niyet jestlerinden kaçınanlar ya da attığı adımın devamını getirmeyenler Oruç Reis'in yeniden Akdeniz'e Ege'ye açılmamasından bahsediyorlar. Kimse kusura bakmasın biraz evvel Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu da açıkladı daha evvel de açıklamalar vardı. Oruç Reis şu anda sadece bakım için limana çekilmiş vaziyette araştırmalarına devam edecek. Siz bir taraftan araştırmalar yapacaksınız buna karşılık Türkiye gemilerini limanlarında tutacak. Buna çocuklar bile güler. Dolayısıyla bunu üzerinden Türkiye bir iyi niyet jesti yapmadı demek haksızlık olacaktır." ifadelerini kullandı.

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