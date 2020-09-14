Yunanistan göçmenlere de "korsanlık" yapıyor! Foyaları ortaya çıktı





"YUNANİSTAN'DA BİZİ DÖVDÜLER, HAYVANMIŞIZ GİBİ DAVRANDILAR"

Sumaya, bir minibüsle denize götürüldüğünü ve bir tekneye bindirildiğini söyledi. "Bizi dövdüler, erkek, kadın, umurlarında değildi. Hayvanmışız gibi davrandılar. Tüm eşyalarımızı, telefonları, paraları, kıyafetleri aldılar. Sonra bizi denize götürdüler." Sumaya, şişme botun bu noktada ortaya çıktığını, onlara konulduklarını ve ardından açık denizde bırakıldıklarını söylüyor.



Sumaya'nın hikayesi, geri püskürtmeleri belgeleyen New York Times gazetecileri ve çeşitli yardım kuruluşları tarafından bildirilen, diğer göçmenler tarafından yapılan açıklamalarla tutarlı.



Türkiye'de Filistinli Amjad da teknesinin nasıl çekildiğini anlatıyor ve o sırada çektiği görüntüleri gösteriyor.

"YUNANİSTAN'IN TUTUMU ENDİŞE VERİCİ"

Yardım örgütü Josoor'dan Gruber bunu endişe verici buluyor. "Geri püskürtmeler her zaman yasadışıdır. Eğer uluslararası hukuku, Avrupa olarak insanlara sığınma başvurusu hakkı vermek için imzaladığımız tüm anlaşmaları ciddiye alıyorsak bunlar asla olmamalı. Ayrıca bu yöntemlerle insanlar denizde tehlikeye giriyor."