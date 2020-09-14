Son dakika... Sokağa çıkma yasağı olacak mı? 65 yaş üstü için sokağa çıkma yasağı gelecek mi? Kontrollü normal hayata geçiş ile birlikte yurt genelinde kısıtlamalar kaldırılmıştı. Bayram ve sonrası yapılan düğünlerde sosyal mesafe kuralına uyulmaması nedeniyle vaka sayılarında artış görüldü. Artan vaka sayıları endişe yaratırken, kısıtlamaların yeniden gündeme gelip gelmediği merak ediliyor. Peki, hafta sonu sokağa çıkma yasağı olacak mı? 18 yaş altı ve 65 yaş üstü sokağa çıkma yasağı gelecek mi?

SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI OLACAK MI?

Türkiye'de mart ayında başlayan salgın nedeniyle ilerleyen zamanlarda sokağa çıkma kısıtlamaları uygulanmıştı. Normalleşme sürecinde bu kısıtlamalar kaldırıldı. Son günlerde artan vakalar ile birlikte kısıtlamaların yeniden uygulanıp uygulanmayacağı araştırılmaya başlandı. Şu anda Türkiye genelinde sokağa çıkma kısıtlaması ile ilgili herhangi bir resmi açıklama bulunmuyor.