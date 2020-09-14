Son dakika: Hafta sonu sokağa çıkma yasağı olacak mı? 18 yaş altı ve 65 yaş üstü sokağa çıkma yasağı gelecek mi?
Son dakika... Sokağa çıkma yasağı yeniden olacak mı? Koronavirüs salgınında yurt genelinde kademeli olarak önlemler artırıldı. Kontrollü normal hayata geçiş ile birlikte kısıtlamalar kaldırılmıştı. Vaka sayısında görülen artış nedeniyle, kısıtlamaların yeniden uygulanıp uygulanmayacağı konusunda araştırmalar devam ediyor. Bazı illerde 65 yaş üstü vatandaşlar için bazı kısıtlamalar getirildi. Peki, hafta sonu sokağa çıkma yasağı olacak mı? 18 yaş altı ve 65 yaş üstü sokağa çıkma yasağı gelecek mi? İşte son gelişmeler...
Son dakika... Sokağa çıkma yasağı olacak mı? 65 yaş üstü için sokağa çıkma yasağı gelecek mi? Kontrollü normal hayata geçiş ile birlikte yurt genelinde kısıtlamalar kaldırılmıştı. Bayram ve sonrası yapılan düğünlerde sosyal mesafe kuralına uyulmaması nedeniyle vaka sayılarında artış görüldü. Artan vaka sayıları endişe yaratırken, kısıtlamaların yeniden gündeme gelip gelmediği merak ediliyor. Peki, hafta sonu sokağa çıkma yasağı olacak mı? 18 yaş altı ve 65 yaş üstü sokağa çıkma yasağı gelecek mi?
SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI OLACAK MI?
Türkiye'de mart ayında başlayan salgın nedeniyle ilerleyen zamanlarda sokağa çıkma kısıtlamaları uygulanmıştı. Normalleşme sürecinde bu kısıtlamalar kaldırıldı. Son günlerde artan vakalar ile birlikte kısıtlamaların yeniden uygulanıp uygulanmayacağı araştırılmaya başlandı. Şu anda Türkiye genelinde sokağa çıkma kısıtlaması ile ilgili herhangi bir resmi açıklama bulunmuyor.
18 YAŞ ALTI VE 65 YAŞ ÜSTÜ SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI GELECEK Mİ?
Salgın tedbirleri kapsamında en yüksek risk grubunda yer alan 65 yaş üstü ve taşıyıcı ihtimalleri çok yüksek olan 18 yaş altı için belirli saatlerde sokağa çıkma kısıtlaması uygulanmıştı. Kontrollü normal hayata geçiş ile bu kısıtlamalar kaldırıldı.
Türkiye genelinde 18 yaş altı ve 65 yaş üstü vatandaşlar için sokağa çıkma yasağı şu an için gündemde gözükmüyor. Ancak 65 yaş üstü sokağa çıkma kısıtlamaları bazı illerde uygulamaya konulmaya başlandı.
Bulunduğunuz ilin İl Hıfzıssıhha Kurulu kararlarını inceleyerek 65 yaş üstü için hangi kısıtlamaların olduğunu öğrenebilirsiniz.
TÜRKİYE'NİN KORONAVİRÜSLE MÜCADELESİNDE SON 24 SAATTE YAŞANANLAR
Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu, "covid19.saglik.gov.tr" adresinden paylaşıldı. Güncel verilere göre, bugün 96 bin 97 test yapıldı, 1527 kişide Kovid-19 tespit edildi.
Son 24 saatte 57 hasta vefat etti, 1102 kişi iyileşti. Kovid-19 tedavisi tamamlananların sayısı 258 bin 833'e çıktı.
Toplam test sayısı 8 milyon 519 bin 560, vaka sayısı 291 bin 162, vefat sayısı 7 bin 56 olarak kayıtlara geçti.
Aktif hasta 25 bin 273, ağır hasta sayısı 1267, hastalarda zatürre oranı ise yüzde 7,2 oldu.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından yaptığı değerlendirmede, "57 can kaybı, 1527 yeni hasta. Virüs sevdiklerimizi bizden ayırıyor. Bu gidişe dur diyecek olan birlik ve beraberlik içinde mücadeledir. Tedbirde birlik olalım virüse fırsat vermeyelim" ifadelerini kullandı.
BAKAN VARANK KOVİD-19 TEDAVİSİNDE KULLANILAN İLACI ÜRETEN FABRİKAYI ZİYARET ETTİ
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Kovid 19'a karşı kısa bir sürede yerli imkanlarla sıfırdan sentezlenen ve tedavide kullanılmaya başlanan ilacın üretildiği Atabay Kimya'nın Gebze'deki fabrikasını ziyaret etti. Varank, "Kovid-19'un tedavisinde kullanılan Favicovir, tüm Türkiye'de hastalara veriliyor." ifadesini kullandı.
Ticaret Bakanlığınca bu yıl dördüncüsü düzenlenen "Türkiye Kooperatifler Fuarı" 24-27 Eylül'de Ankara Ticaret Odası (ATO) Kongre ve Sergi Merkezi Congresium'da açılacak. Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre fuar, ziyaretçilerini yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına yönelik sıkı tedbirlerle ağırlayacak.
Gaziantep'te yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedavisi gören Güneydoğu Anadolu Tekstil ve Hammaddeleri İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Mehmet Teymur, yaşamını yitirdi.
Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi pozitif çıkan ve bir süredir yoğun bakımda tedavi gören Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek'in sağlık durumunun stabil olduğu bildirildi.