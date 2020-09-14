CHP'de Genel Merkez'in ardından il ve ilçe teşkilatları da kapatıldı!

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) genel merkezden gelen genelgeyle ülke genelinde bütün il ve ilçe binalarını ziyarete kapattı.

GENEL MERKEZ DE KAPATILMIŞTI

CHP'de koronavirüs vakalarını artmasının ardından geçtiğimiz hafta Genel Merkez çalışanları için yeni tedbirler alınarak evden çalışmaları kararlaştırılmıştı. Genel Merkez'in kapatılmasının ardından İl ve ilçe teşkilatlarına da yeni bir talimat gönderilere ziyaretçi alımı yasaklandı.

CHP'de en son Kılıçdaroğlu'nun kovid-19 testi yaptırılmış ve negatif çıkmıştı. Ancak Parti Sözcüsü Faik Ötrak, Genel Başkan Yardımcısı Onursal Adıgüzel, parti avukatı Celal Celal Çelik gibi bir çok isimde koronavirüs tespit edilmişti.

KILIÇDAROĞLU'NDAN KOMİK KORONA AÇIKLAMASI

Covid-19 virüsü yeniden yükseliş trendine girerken birçok siyasetçinin de bu hastalığa yakalanması siyasetçilerin de gündemine bu virüsün yeniden girmesine sebep olmuştu.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Korona virüsile ilgili son sözleri sosyal medyada hayli ilgi gördü. Hükümete Korona ile ilgili "akıl ve mantık" önerisinde bulunmak isteyen Kılıçdaroğlu ortaya koyduğu öneri ile gülümsetti.

Kılıçdaroğlu, " Bir salgın var mı, var. Bütün dünyada var… Yine akılla yine mantıkla mücadele edeceğiz. İki ayaklı… Birincisi önce bulaşmayı engelleyeceksin. Bulaşmanın önüne geçecek engelleri alacaksın. Akıl var mantık var… İkincisi ise hastalık bütün önlemlere rağmen bulaştıysa bunu tedavi edeceksin. Bu kadar basit" dedi.