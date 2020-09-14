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Tecavüze uğrayan kadından CHP'li Didim Belediye Başkanı Atabay’a suç duyurusu

'li Başkanı , kendisinden iş isteyen mağdur kadını bir çiftlik evine götürerek zorla alkol içirip vererek tecavüz etti. Rezalet anlarına ait olduğu öne sürülen görüntüler ortaya çıktı. Görüntülerdeki kişi ile ilgili kriminal inceleme sürerken avukatı ile birlikte adliyeye gelerek, Didim Belediye Başkanı, Başkan Yardımcısı ve hakkında suç duyurusunda bulunacak.

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Giriş Tarihi: 14.09.2020 Güncelleme Tarihi: 14.09.2020
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Tecavüze uğrayan kadından CHP'li Didim Belediye Başkanı Atabay’a suç duyurusu

'li Başkanı 'ın, kendisinden iş isteyen mağdur kadına tecavüz ettiği iddiası 'yi salladı. 3 yıl önce gerçekleştiği belirtilen olayın görüntüleri yayılınca, süratle harekete geçti. İlçeye müfettişler gönderildi, inceleme başlatıldı. Tecavüz ile suçlanan Atabay, "Görüntülerdeki ben değilim" diyerek iddiaları reddetti. Görüntülerdeki kişinin belirlenmesi için kriminal inceleme sürerken, da harekete geçti.

SUÇ DUYURUSUNDA BULUNACAK

Tecavüze uğradığını, hayatının en zor günlerini yaşadığını belirten mağdur kadın, cesaretini topladığını ve suçkuların hakettiği cezayı almasını istediğini ifade etmişti. Bugün, Didim Adliyesi'ne avukatı ile gelmesi beklenen genç kadın, Didim Belediye Başkanı, Başkan Yardımcısı ve hakkında suç duyurusunda bulunacak.

NE OLMUŞTU?

Didim Belediyesi cinsel saldırı iddiaları ile gündeme gelmişti. Bir görüntü sosyal medyada dolanmış, iddialar daha da güçlenmişti. İddiaların merkezinde olan mağdur bir kadın var. Mağdur kadının konuşması ile iddiaları güçlendiren ifadeler ortaya çıkmıştı.

CHP'li başkan Ahmet Deniz Atabay’ın tecavüzüne uğrayan kadın A Haber’e konuştu CHP'Lİ BAŞKAN AHMET DENİZ ATABAY’IN TECAVÜZÜNE UĞRAYAN KADIN A HABER’E KONUŞTU

A Haber'e konuşan mağdur kadın, "Ben hayatımın en zor zamanlarını yaşadım, bunu atlatmak istiyorum. Herkesin hakettiği cezayı almasını istiyorum, o cesareti bugün topladım" demişti.

Ortadaki görüntüler için İçişleri Bakanlığı da devreye girerek, soruşturma ve inceleme başlatmıştı. Didim Belediye Başkanı hakkındaki iddiaları reddederken, "Görüntülerde yer alan kişi ben değilim" demişti. Görüntülerin kriminal incelemesi sürüyor.

"HAYAL MEYAL HATIRLIYORUM"

Aydın'ın Didim ilçesinin CHP'li Belediye Başkanı Ahmet Deniz Atabay'ın, iş istemeye geldiğinde bir çiftliğe götürüp tecavüz ettiği öne sürülen Z., SABAH'a konuşmuştu. Z. yaşadıklarını şöyle anlattı:

"İş aramak için belediyeye gittiğimde başkan, 'Rahat bir ortamda konuşalım' diyerek, beni bir araçla çiftliğe gönderdi. Çiftlikte alkol ve madde verdiler. Sonrasını hayal meyal hatırlıyorum. Video çekildiğini bile hatırlamıyorum. Olay yaşandığında utandım, şikayetçi olamadım. Şimdi de evlenip yeni bir hayat kurdum. Eşimin olaydan haberi yok. Duyarsa yuvam yıkılır. Deşifre olmaktan çekiniyorum. Bu nedenle daha şikayetçi olamıyorum. Çok büyük bir travma yaşadım ve atlatabilmek için tedavi gördüm. Unutulmayacak bir olay yaşadım. Evde kendi başıma kalınca sürekli ağlıyorum. Artık unutmak istiyorum. Ancak unutamıyorum. Eşimle çok mutlu ve huzurluyum. Bu mutluluğu kaybetmek istemiyorum. Adalete güveniyorum. Başkanın ve diğerlerinin gereken cezaya almasını istiyorum" dedi.

Son dakika: Tecavüzle suçlanan CHP'li Didim Belediye Başkanı Ahmet Deniz Atabay kimdir? SON DAKİKA: TECAVÜZLE SUÇLANAN CHP'Lİ DİDİM BELEDİYE BAŞKANI AHMET DENİZ ATABAY KİMDİR?
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