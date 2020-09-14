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İletişim Başkanı Altun: Tüm terör unsurları yerle yeksan edilinceye dek kahraman ordumuz operasyonlarını sürdürecektir

İletişim Başkanı , "Terörle mücadelemiz kararlılıkla devam edecek, tüm terör unsurları yerle yeksan edilinceye dek kahraman ordumuz operasyonlarını sürdürecektir" açıklamasında bulundu.

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Giriş Tarihi: 14.09.2020 Güncelleme Tarihi: 14.09.2020
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İletişim Başkanı Altun: Tüm terör unsurları yerle yeksan edilinceye dek kahraman ordumuz operasyonlarını sürdürecektir

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Hakkâri'de teröristlerle girilen çatışmada şehit düşen Jandarma Astsubay Kıdemli Çavuş Sinan Aktay için Twitter hesabından başsağlığı mesajı yayımladı.

Altun, "Mekanı cennet olsun. Terörle mücadelemiz kararlılıkla devam edecek, tüm terör unsurları yerle yeksan edilinceye dek kahraman ordumuz operasyonlarını sürdürecektir. Terör destekçilerine ve hamilerine gereken cevap içeride ve dışarıda en sert şekilde verilecektir" ifadesini kullandı.

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