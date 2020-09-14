Lise mezunu KPSS başvuruları başladı mı? 2020 KPSS Ortaöğretim sınavı ne zaman yapılacak?
KPSS Ortaöğretim başvuruları ne zaman başlayacak? 2020 yılına ilişkin KPSS maratonu başladı. KPSS Lisans (Genel-Yetenek-Genel Kültür, Eğitim Bilimleri) oturumları ile KPSS Lisans (Alan Bilgisi) oturumlarının tamamlanmasının ardından gözler lise mezunu KPSS oturumuna çevrildi. KPSS Ortaöğretim adıyla gerçekleştirilen lise mezunu KPSS'nin başvuru tarihi merak ediliyor. Peki, lise mezunu KPSS başvuruları başladı mı? 2020 KPSS Ortaöğretim sınavı ne zaman yapılacak? İşte cevaplar...
Lise mezunu KPSS başvuru tarihi, son günlerde en çok aranılanlar arasında yer alıyor. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından gerçekleştirilen Kamu Personeli Seçme Sınavı'nın Ortaöğretim oturumuna hazırlıklar devam ediyor. Lisans sınavlarının tamamlanmasının ardından lise mezunlarının katılım sağlayacağı KPSS Ortaöğretim için heyecanlı bekleyiş sürüyor. Peki, lise mezunu KPSS başvuruları başladı mı? 2020 KPSS Ortaöğretim sınavı ne zaman yapılacak? İşte konu ile ilgili merak edilenler...
LİSE MEZUNU KPSS BAŞVURULARI NE ZAMAN?
2020 KPSS Ortaöğretim başvuruları 15-30 Eylül 2020 tarihleri arasında gerçekleştirilecek. Başvurular ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresi üzerinden gerçekleştirilecek.
KPSS ORTAÖĞRETİM SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
2020 KPSS Ortaöğretim sonuçları, 24 Aralık 2020 tarihinde açıklanacak. Adaylar, sınav sonuçlarına ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleri ile erişebilecekler.
2020-KPSS ÖĞRETMENLİK ALAN BİLGİSİ (ÖABT) NE ZAMAN?
Başvuru: 30 Haziran - 13 Temmuz 2020
Geç Başvuru: 22-23 Temmuz 2020
Sınav: 20 Eylül 2020
Sonuç: 22 Ekim 2020
2020-KPSS ÖN LİSANS NE ZAMAN?
Başvuru: 21 Ağustos - 2 Eylül 2020
Geç Başvuru: 10-11 Eylül 2020
Sınav: 25 Ekim 2020
Sonuç: 26 Kasım 2020
KPSS HAKKINDA
Kamu kurum ve kuruluşlarının bazı kadro ve pozisyonlarına, "Kamu Görevlerine İlk Defa Atanacaklar İçin Yapılacak Sınavlar Hakkında Genel Yönetmelik" hükümleri uyarınca ÖSYM tarafından yerleştirme yapılmaktadır.
Yukarıda sözü edilen Yönetmeliğin 2. maddesinde, kamu görevlerine ilk defa atama yapılacak kadrolar A Grubu Kadrolar ve B Grubu Kadrolar olmak üzere ikiye ayrılmıştır.
a) A Grubu Kadrolar; Başbakanlık, Bakanlıklar, bunların müsteşarlık, başkanlık ve bağımsız genel müdürlük düzeyindeki bağlı ve ilgili kuruluşları ile bağlı ortaklıklarındaki, özel yarışma sınavına tabi tutulmak suretiyle girilen ve belirli bir yetişme programı sonrası yeterlik sınavına tabi tutulan mesleklere ilişkin kadro ve görevler ile il özel idareleri ve belediyelerin teftiş kurullarına,
b) B Grubu Kadrolar; kadroları 190 sayılı Kanun Hükmünde Kararname'nin eki listelerde yer alan, genel ve özel bütçeli kurumlarla bunlara bağlı döner sermayeli kuruluşlar, kanunlar ile kurulan fonlar ve kefalet sandıkları, il özel idareleri ve belediyeler, il özel idareleri ve belediyelerin kurdukları birlikler ile bunlara bağlı döner sermayeli kuruluşlar ve diğer kamu kurum ve kuruluşlarında yukarıda (a) bendinde belirtilmiş olan meslekler dışında, ilk defa kamu hizmeti ve görevlerine atama yapılacak kadro ve görevlere atanacaklar içindir.