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Son dakika: Şanlıurfa'da PKK/YPG operasyonu: 2 gözaltı

Son dakika haberine göre 'nın , biri / içerisinde faaliyet gösteren, diğeri terör örgütü propagandası yapan 2 şüpheli gözaltına alındı.

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Giriş Tarihi: 14.09.2020 Güncelleme Tarihi: 14.09.2020
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Son dakika: Şanlıurfa'da PKK/YPG operasyonu: 2 gözaltı

ŞANLIURFA'nın Viranşehir İlçesinde, biri PKK/YPG içerisinde faaliyet gösteren, diğeri terör örgütü propagandası yapan 2 şüpheli gözaltına alındı.
Terör örgütü PKK/KCK-PYD/YPG'nin ve iş birlikçilerinin faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından Viranşehir ilçesinde 2 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda örgüt içinde faaliyet gösterdiği tespit edilen Suriye uyruklu bir kişi ile sosyal medya sayfasından terör örgütü propagandası yapan şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin İl Jandarma Komutanlığı'nda sorgulanmalarına başlandı.

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