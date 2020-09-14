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Son dakika: Bakan Çavuşoğlu'ndan muhalefete 'Oruç Reis' tepkisi: Türkiye geri adım atmadı

Son dakika haberine göre , bakımda olduğu için yayınlanmadı. Gemi bakımdayken NAVTEX yayınlamanın anlamı yok. Bu bir geri çekilme olarak algılandı, muhalefet de böyle algıladı ama doğru değildir. 'nin sormadan "Geri adım" demesi iç siyasete yönelik." ifadelerini kullandı. Bakan Çavuşoğlu, "İki komşu ülke (-Yunanistan) doğrudan görüşebilir. Ama (Yunanistan) ön şartlarda diretirse biz de ön şartlar koyarız" dedi. Çavuşoğlu, "Sevilla haritasından vazgeçilmezse gerginlik bitmez." diye konuştu.

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Giriş Tarihi: 14.09.2020 Güncelleme Tarihi: 14.09.2020
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Son dakika: Bakan Çavuşoğlu'ndan muhalefete 'Oruç Reis' tepkisi: Türkiye geri adım atmadı

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "Oruç Reis bakımda olduğu için NAVTEX yayınlanmadı" dedi.

Son dakika: Oruç Reis neden demirledi? Yunanistan ile Doğu Akdeniz geriliminin detaylarını canlı yayında anlattı SON DAKİKA: ORUÇ REİS NEDEN DEMİRLEDİ? YUNANİSTAN İLE DOĞU AKDENİZ GERİLİMİNİN DETAYLARINI CANLI YAYINDA ANLATTI

ORUÇ REİS GÖREVE DEVAM EDECEK Mİ?
Oruç Reis bakımda olduğu için NAVTEX yayınlanmadı. Gemi bakımdayken NAVTEX yayınlamanın anlamı yok. Bu bir geri çekilme olarak algılandı, muhalefet de böyle algıladı ama doğru değildir.

CHP'nin sormadan "Geri adım" demesi iç siyasete yönelik.

Barbaros ve Yavuz çalışmalarına devam ediyor. İyi niyetli olsalar Sevilla haritasını reddederler.

AB'DE TÜRKİYE'YE YAPTIRIM TALEPLERİ
Yaptırımı Fransa, Yunanistan ve Rum kesimi istiyor. 24-25 Eylül'de bir yaptırım kararı beklemiyorum ama olabilir de. Geçmişte de benzer şeyler oldu.

Biz Avrupa'ya gidecek göçmenleri durdurmama kararı aldık ve bu karar halen geçerli.

Macron dürüst bir siyasetçi değil, şirazesinden çıktı. Biz anlattıkça AB üyeleri haklılığımızı görmeye başladı. Sevilla haritasından vazgeçilmezse gerginlik bitmez.

Kendine güvenen ülkeler önşartsız masaya oturur.

RUMLARA SİLAH SATIŞI
Atılan adım uluslararası anlaşmalara aykırı. Pompeo niye Türk tarafına geçip "Talebiniz ne" demiyor?

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığından Oruç Reis açıklaması ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR BAKANLIĞI'NDAN ORUÇ REİS AÇIKLAMASI
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Yunanistan ile Doğu Akdenizde gerginlik! Oruç Reis neden Antalyaya geri döndü? Uzman isim değerlendirdi YUNANİSTAN İLE DOĞU AKDENİZ'DE GERGİNLİK! ORUÇ REİS NEDEN ANTALYA'YA GERİ DÖNDÜ? UZMAN İSİM DEĞERLENDİRDİ

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