Son dakika: Bakan Çavuşoğlu'ndan muhalefete 'Oruç Reis' tepkisi: Türkiye geri adım atmadı

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "Oruç Reis bakımda olduğu için NAVTEX yayınlanmadı" dedi.

ORUÇ REİS GÖREVE DEVAM EDECEK Mİ?

Oruç Reis bakımda olduğu için NAVTEX yayınlanmadı. Gemi bakımdayken NAVTEX yayınlamanın anlamı yok. Bu bir geri çekilme olarak algılandı, muhalefet de böyle algıladı ama doğru değildir.

CHP'nin sormadan "Geri adım" demesi iç siyasete yönelik.

Barbaros ve Yavuz çalışmalarına devam ediyor. İyi niyetli olsalar Sevilla haritasını reddederler.

AB'DE TÜRKİYE'YE YAPTIRIM TALEPLERİ

Yaptırımı Fransa, Yunanistan ve Rum kesimi istiyor. 24-25 Eylül'de bir yaptırım kararı beklemiyorum ama olabilir de. Geçmişte de benzer şeyler oldu.

Biz Avrupa'ya gidecek göçmenleri durdurmama kararı aldık ve bu karar halen geçerli.

Macron dürüst bir siyasetçi değil, şirazesinden çıktı. Biz anlattıkça AB üyeleri haklılığımızı görmeye başladı. Sevilla haritasından vazgeçilmezse gerginlik bitmez.

Kendine güvenen ülkeler önşartsız masaya oturur.

RUMLARA SİLAH SATIŞI

Atılan adım uluslararası anlaşmalara aykırı. Pompeo niye Türk tarafına geçip "Talebiniz ne" demiyor?