14 Eylül 2020, Pazartesi
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Gündem Haberleri Son dakika: Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın'dan Yunanistan ve AB'ye 'Doğu Akdeniz' çağrısı

Son dakika: Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın'dan Yunanistan ve AB'ye 'Doğu Akdeniz' çağrısı

Son dakika haberine göre İbrahim Kalın, ", Cumhurbaşkanımız 'ın dirayetli liderliğinde hem sahada hem de masada güçlü bir aktör olarak hak ve menfaatlerini her zaman koruyacaktır. ve ülkeleri diplomasiye tanınan şansı heba etmemeli, mütekabil adımlar atmalıdır." dedi.

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 14.09.2020 Güncelleme Tarihi: 14.09.2020
ABONE OL
Son dakika: Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın'dan Yunanistan ve AB'ye 'Doğu Akdeniz' çağrısı

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, "Doğu Akdeniz'de sorunların barışçıl yollardan çözümü mümkündür. Hakkaniyet esasına dayalı, kapsayıcı ve rasyonel yaklaşımlar yapıcı katkı sunacaktır. Türkiye'nin kimsenin toprağında gözü yoktur. Ama hiç kimseye de hakkını ve hukukunu yedirtmeme kararlılığındadır." ifadelerini kullandı.

Son dakika: Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalından Yunanistan ve ABye Doğu Akdeniz çağrısı SON DAKİKA: CUMHURBAŞKANLIĞI SÖZCÜSÜ KALIN'DAN YUNANİSTAN VE AB'YE 'DOĞU AKDENİZ' ÇAĞRISI

Kalın, Twitter'dan şunları yazdı:

"Türkiye, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın dirayetli liderliğinde hem sahada hem de masada güçlü bir aktör olarak hak ve menfaatlerini her zaman koruyacaktır. Yunanistan ve AB ülkeleri diplomasiye tanınan şansı heba etmemeli, mütekabil adımlar atmalıdır.

Doğu Akdeniz'de sorunların barışçıl yollardan çözümü mümkündür. Hakkaniyet esasına dayalı, kapsayıcı ve rasyonel yaklaşımlar yapıcı katkı sunacaktır.
Türkiye'nin kimsenin toprağında gözü yoktur. Ama hiç kimseye de hakkını ve hukukunu yedirtmeme kararlılığındadır."

ABD Doğu Akdeniz konusunda rengini belli etti! Pompeodan skandal Türkiye açıklaması ABD DOĞU AKDENİZ KONUSUNDA RENGİNİ BELLİ ETTİ! POMPEO'DAN SKANDAL TÜRKİYE AÇIKLAMASI
ABDden Türkiye ve Yunanistana Doğu Akdeniz mesajı ABD'DEN TÜRKİYE VE YUNANİSTAN'A DOĞU AKDENİZ MESAJI
Son dakika: Milli Savunma Bakanı Akardan Doğu Akdeniz mesajı SON DAKİKA: MİLLİ SAVUNMA BAKANI AKAR'DAN DOĞU AKDENİZ MESAJI
Türkiyeden yeni Navtex! Doğu Akdenizde 12-14 Eylül arasında atış eğitimi yapılacak TÜRKİYE'DEN YENİ NAVTEX! DOĞU AKDENİZ'DE 12-14 EYLÜL ARASINDA ATIŞ EĞİTİMİ YAPILACAK
Son dakika: Dışişleri Bakanlığından Macrona çok sert Doğu Akdeniz yanıtı: Haddine değil SON DAKİKA: DIŞİŞLERİ BAKANLIĞINDAN MACRON'A ÇOK SERT DOĞU AKDENİZ YANITI: HADDİNE DEĞİL

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA