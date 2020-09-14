ABD'de korkunç görüntüler! Polis siyahi adamı defalarca yumrukladı

ŞERİF YARDIMCILARINDAN BİRİ AÇIĞA ALINDI

Clayton Şerif Departmanı Victor Hill, cuma günü yaptığı açıklamada olayı doğrulayarak, konuyla ilgili iç soruşturma başlattıklarını duyurdu. Soruşturma sonuçlanana kadar şerif yardımcılarından birinin açığa alındığı da açıklandı.

AİLE İKİ POLİSİN DE GÖREVDEN ALINMASINI İSTİYOR

Darp ve polis memuruna direnme suçlamalarıyla gözaltına alınan Walker'ın avukatı ve ailesiyse cumartesi günü basının karşısına geçerek, Walker'ın serbest bırakılmasını ve iki polisin görevden alınmasını talep etti.

Avukat, Walker ve ailesinin aracı kullanan kişiye ödeme yaptıklarını, yola çıktıklarında aracın trafik lambalarından biri yanmadığı için durdurulduğunu ve şerif yardımcılarının yolcu oldukları halde Walker'dan kimlik istediğini anlattı.