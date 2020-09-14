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Kadıköy Belediyesi'nde heykel skandalı! FETÖ elebaşı Gülen'e benzerliği ile tepki topladı

Belediyecilikte yaptığı heykeller ile gündeme gelen yönetimleri, birbirinden ilginç heykellerle vatandaşları şaşırtmaya devam ediyor. Son olarak ana binasının giriş kısmında sergilenen heykel, elebaşına benzerliği ile tepki topladı.

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Giriş Tarihi: 14.09.2020 Güncelleme Tarihi: 14.09.2020
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Kadıköy Belediyesi'nde heykel skandalı! FETÖ elebaşı Gülen'e benzerliği ile tepki topladı

Heykel belediyeciliği ile bilinen Cumhuriyet Halk Partisi'nin belediye başkanlığı, icraatlerine devam ediyor. İstanbul'da Kadıköy Belediyesi'ndeki heykel, FETÖ elebaşı benzerliğiyle sosyal medyanın gündemine oturdu.

2015 yılında ahşaptan yapıldığı belirtilen heykel, Kadıköy Belediyesi ana binasının giriş kısmında sergileniyor.

Heykel için herhangi bir ödeme yapılıp yapılmadığı ise bilinmiyor.

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