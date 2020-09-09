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09 Eylül 2020, Çarşamba
ANA SAYFA Haberler Galeri CHP'li İBB'nin işgaline karşı harekete geçildi! Emirler Mescidi’nin alanına heykel diktiler CHP'li İBB'nin işgaline karşı harekete geçildi! Emirler Mescidi’nin alanına heykel diktiler CHP'li İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin (İBB) Sirkeci'de Emirler Mescidi'nin alanına gayri yasal inşa edilen heykelin kaldırılması için hukuki süreç başladı. Tarihi Eserleri Koruma Derneği (İSTED) yapılan heykelin kaldırılması için İstanbul 4. Numaralı Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü'ne başvurdu. Sabah Gazetesi'nden Kenan Kıran'ın haberi... Giriş Tarihi: 09.09.2020 13:04 Güncelleme Tarihi: 09.09.2020 13:07 İSTED: "EMİRLER MESCİDİ'NİN YERİNE GAYRİ YASAL İNŞA EDİLEN HEYKEL KALDIRILSIN" İSTED Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Erhan Sarışın; İstanbul 4. Numaralı Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu tarafından tescilli ve ihyasını bekleyen Emirler Mescidi'nin yerine gayri yasal inşa edilen heykelin kaldırılmasını istedi. Dr. Erhan Sarışın'ın; İstanbul 4. Numaralı Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü'ne yaptığı başvuru şöyle: GALERİ DEVAM EDİYOR
"İstanbul İli, Fatih İlçesi, Hocapaşa Mah. 1 Ada 18 Parselde (Eski 13 Parsel), İstanbul Iv Numaralı Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulunun 20 Mart 2013 tarih ve 1327 sayılı kararı ile korunması gerekli kültür varlığı olarak tescil edilen Emirler Mescidi'nin ihya edileceği alana valiz taşıyan bir insan heykelinin gayri yasal olarak inşa edildiğini (ilgi) Sabah, A Haber ve Takvim basın kuruluşlarının internet sitelerinde yayınladıkları haberleri ile fark etmiş bulunup yerinde yaptığımız incelemeler ile yapılan haberin doğruluğunu teyit etmiş bulunmaktayız..
Söz konusu kadimde mevcut, tarafınızca tescilli ve ihyasını bekleyen Emirler Mescidinin yerine gayri yasal inşa edilen heykelin kaldırılması hususunda gereğini yapılmasını arz ederim." KURUL, EMİRLER MESCİDİ'NİN KORUNMASI GEREKLİ KÜLTÜR VARLIĞI OLARAK TESCİL EDİLMESİNE KARAR VERMİŞTİ Kültür ve Turizm Bakanlığı İstanbul 4. Numaralı Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu; Sirkeci'de bulunan Emirler Mescidi'nin korunması gerekli kültür varlığı olarak tescil edilmesine karar vermişti. İstanbul Çevre Kültür ve Tarihi Eserleri Koruma Derneği (İSTED) kamuoyunda Sirkeci Camii veya Emirler Camii olarak bilinen Emirler Mescidi'nin ihyası için İstanbul 4. Numaralı Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu'na başvurdu.
Kurul; Emirler Mescidi'nin korunması gerekli kültür varlığı olarak tescil edilmesine karar verdi. Kurul; Emirler Mescidi'nin tespit ve tescilinin 2863 sayılı yasanın 7. maddesi kapsamında yeterli bulunduğunu, aynı yasanın 6. maddesi gereğince söz konusu mescidin korunması gerekli kültür varlığı olarak tescil edilmesine hükmetti.
Kararda; 1/5000 ölçekli Tarihi Yarımada Koruma Amaçlı Nazım İmar Planı tadilatının uygun olduğuna, söz konusu plan tadilatının meri 1/1000 ölçekli Tarihi Yarımada Koruma Amaçlı Uygulama İmar Planı'na işlenmesine, restitüsyon ve rekonstrüksiyon projelerinin Sanat Tarihi raporu ile beraber kurula iletilmesine istendi.