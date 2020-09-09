CHP'li İBB'nin işgaline karşı harekete geçildi! Emirler Mescidi’nin alanına heykel diktiler

"İstanbul İli, Fatih İlçesi, Hocapaşa Mah. 1 Ada 18 Parselde (Eski 13 Parsel), İstanbul Iv Numaralı Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulunun 20 Mart 2013 tarih ve 1327 sayılı kararı ile korunması gerekli kültür varlığı olarak tescil edilen Emirler Mescidi'nin ihya edileceği alana valiz taşıyan bir insan heykelinin gayri yasal olarak inşa edildiğini (ilgi) Sabah, A Haber ve Takvim basın kuruluşlarının internet sitelerinde yayınladıkları haberleri ile fark etmiş bulunup yerinde yaptığımız incelemeler ile yapılan haberin doğruluğunu teyit etmiş bulunmaktayız..

Söz konusu kadimde mevcut, tarafınızca tescilli ve ihyasını bekleyen Emirler Mescidinin yerine gayri yasal inşa edilen heykelin kaldırılması hususunda gereğini yapılmasını arz ederim."