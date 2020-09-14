Heyecan dorukta! KYK yurt başvuruları başladı mı? 2020 KYK burs ve kredi başvurusu ne zaman başlayacak?

KYK yurt ve burs başvuruları, son günlerde en çok aranılanlar arasında yer alıyor. Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK) tarafından milyonlarca öğrenciye burs ve kredi imkanı sağlanıyor. Öte yandan kayıt yaptırdıkları üniversitelere yakın konumda bulunan KYK yurdunda barınmak isteyen öğrenciler yurt başvuru tarihlerini araştırıyor. 2020 KYK başvurularına ilişkin son gelişmelere ahaber.com.tr'den ulaşabilirsiniz. Peki, KYK yurt başvuruları başladı mı? 2020 KYK burs ve kredi başvurusu ne zaman başlayacak? İşte ayrıntılar...

2020 KYK YURT BAŞVURUSU BAŞLADI MI?

2020-2021 KYK yurt başvuruları henüz başlamadı. KYK tarafından yurt başvuruları konusunda resmi bir açıklama gelmedi. 2019 yılında yurt başvuruları 19-26 Ağustos 2019 tarihleri arasında gerçekleştirilmişti. Koronavirüs salgını nedeniyle üniversitelerde ilk dönemin online gerçekleştirileceği açıklandı. Buna göre, yurt başvurularının ikinci döneme yakın tarihlerde başlaması bekleniyor. Konu ile ilgili resmi açıklama geldiğinde haberimizin içeriğinde yer alacak.