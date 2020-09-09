Samsun'da CHP'li Atakum Belediyesi yine heykel dikti!

Atakum Belediye Başkanı CHP'li Av. Cemil Deveci'nin, geçen şubat ayında "Klasik bir alan yerine Lozan'ın tarihi misyonunu taşıyacak bir park olacak" sözleri ile duyurduğu Lozan Parkı'ndaki yenileme projesi için ekipler çalışıyor.

Yaklaşık 2 bin 300 metrekarelik alandaki yıllanmış ağaçların korunacağı proje ile Lozan Parkı yeni bir çehreye kavuşacak.

Altyapı çalışmalarını büyük oranda tamamlayan ekipler, parkta yürüyüş yoluna yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

LOZAN ANTLAŞMASI HATIRLATILACAK

Lozan Parkı'nda uygulanacak tema ile 24 Temmuz 1923'te İsviçre'nin Lozan kentinde imzalanan, Türkiye'nin bugünkü sınırlarını çizen ve Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin uluslararası alanda tanınmasını sağlayan Lozan Barış Antlaşması'nın tarihi önemini ziyaretçilere hatırlatılacak.

Parkta, İsmet İnönü Bulvarı ve Doğuş Caddesi kesişiminde oluşturulan dairesel alanın orta kısmında 'Lozan Heykeli' yer alacak. Barış, bağımsızlık ve özgürlük temalarını simgeleyecek olan heykelin etrafında sekiz ayrı aydınlatma armatürü kullanılacak.

Her bir aydınlatma objesi, Lozan Antlaşması'nı imzalayan sekiz ülkeyi temsil edecek.

"LOZAN'IN TARİHİ MİSYONUNA YAKIŞIR ŞEKİLDE YENİLENECEK"

Lozan Caddesi'ni Samsun'da sanatın üretildiği, paylaşıldığı ve çoğaldığı bir merkez haline getirmek istediklerini belirten Atakum Belediye Başkanı Av. Cemil Deveci, "Lozan Caddesi Atakum'un kalbinde yer alıyor. Geniş yaya alanlarına sahip. Lozan Caddesi'ni hak ettiği değere kavuşturmak istiyoruz. 1,3 kilometre uzunluğundaki caddenin orta kısmında yer alan Lozan Park'ın klasik bir park olmamasını, Lozan'ın tarihi misyonuna yakışır şekilde yeniden düzenlenmesi gerektiğini daha önce söylemiştik. Çalışmalar tamamlandığında Lozan Parkı bir buluşma merkezi olacak. Ayrıca Lozan Caddesi'nde de bazı düzenlemeler yapacağız. Caddenin bilinirliği artacak, sanat etkinliklerinin gerçekleştirildiği bir merkez haline gelecek. Atakumlular bir ihtiyaçları olduğunda akıllarına ilk gelen yer Lozan Caddesi olacak" diye konuştu.