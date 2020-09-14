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Son dakika: Vali Ali Yerlikaya'dan 'kademeli mesai' açıklaması

Son dakika haberi... 'da geçilmesi planlanan kademeli mesai ile ilgili açıklamalarda bulunan , "Çalışmalarımız sürüyor, yakın zamanda paylaşacağız." ifadelerini kullandı.

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Giriş Tarihi: 14.09.2020 Güncelleme Tarihi: 14.09.2020
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Son dakika: Vali Ali Yerlikaya'dan 'kademeli mesai' açıklaması

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya Çatalca'da ayçiçeği hasadına katıldı. Vali Yerlikaya burada İstanbul'da geçilmesi planlanan kademeli mesai ile ilgili açıklama yaptı.

Vali Yerlikaya, "Büyük bir heyecanla, azimler çalışıyoruz. Koronavirüs önlemlerinin şehrimin her yerinde en etkili şekilde alınması noktasında valilik, büyükşehir belediler, kaymakamlıklar, meslek odaları, kolluk kuvvetleri birlikte çalışıyoruz. Mesai saatlerinde, sadece beyaz ve mavi yakalılar değil, sadece kamu değil hep beraber aynı ulaşım araçlarını en verimli ama sağlığımızla ilgili bize sıkıntı yaratmayacak şekilde nasıl kullanacaksak bunun üzerinde duruyoruz. Yakın zamanda İstanbul'a bunu paylaşacağız." dedi.

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