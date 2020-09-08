İBB; Sirkeci’de Emirler Mescidi’nin bulunduğu alana heykel dikti

İBB'NİN TAKSİM MEYDANI'NDA KAÇAK İNŞAA ETTİĞİ ANIT KALDIRILDI

İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından İstanbul Taksim Meydanı'nda 29 Ekim 2019 tarihinde açılan, daha sonra kaçak olduğu anlaşılan, Atatürk'ün Gençliğe Hitabesi ve altın kaplama bir Atatürk mozolesinin bulunduğu anıt kaldırıldı.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin Taksim Meydanı'na, "Kavuşma Durağı" adıyla kurduğu geçici sergi platformu, İstanbul 2 Numaralı Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu'nun kararı doğrultusunda söküldü. Söküm işlemleri, 23 Şubat 2020 tarihinde gerçekleşti.

35 metre yüksekliğindeki bayrak direğinin altına yapılan ve tartışmalara neden olan anıt, gece geç saatler de belediye ekipleri tarafından kaldırılarak götürüldü. (Kenan Kıran/Sabah)