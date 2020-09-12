Servisçilerden İmamoğlu’na İBB önünde protesto: Belediye plaka satmak istiyorsa hodri meydan

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun bir haber televizyonunda 10 bin yeni plaka vereceğini duyurmasının ardından servis minibüsçüleri harekete geçti. Kartal İBB Ek Binası önünde bir araya gelen servis minibüsçüler İmamoğlu'nun 10 bin yeni plaka uygulamasını protesto ederek basın açıklamasında bulundu.

Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan İstanbul Servisçiler Odası Başkanı Uğur Karakoç, "Sayın Ekrem İmamoğlu'nun bugün yapmış olduğu açıklamalardan dolayı yaşadığımız şaşkınlık ve kızgınlığımızdan dolayı bugün buradayız. Kendisine buradan seslenmek istiyoruz. İstanbul servisçi esnafı aynı sizin gibi nasıl canlı yayınlarda ben kimsenin hakkını yemem ama hakkımı da yedirtmem diyorsanız İstanbul servisçiler odası da burada hakkını yedirmeyecek hakkını da aramaya geldi. İstanbul servisçiler odasının birçok sorunu varken tekrar gündeme 10 bin plaka sokması kimsenin aklına yatmadı. Bizim burada olmamızın asıl amacı 25 Mayıs'tan sonra İstanbul servisçi sektörüne giren herkes korsandır rantçıdır. İstanbul il sınırları içinde yaşadığımız onlarca sıkıntı varken şoför kartı hostes yaşı araç yaşı yol belgesi sorunları İstanbul Büyükşehir belediyemizin belediye başkanımızın Ekrem İmamoğlu'nun bugünkü yaptığı açıklamalar bizi derinden üzmüştür bir kez daha bugün buradan kendisine verilen bilgilerin yanlış olduğunu söylüyoruz" diye konuştu.

"BELEDİYE PLAKA SATMAK İSTİYORSA HODRİ MEYDAN"

Çekmiş oldukları sıkıntıların çok yönlü olduğunu söyleyen İstanbul Servisçiler Odası Başkanı Karakoç," Bizim sıkıntılarımız çok başka tabii ki belediye kaynak arıyor. Biz belediyenin para kazanması için de sistem söyledik. Ama mevcut esnafı üzmeyecek. Eğer ki belediye plaka satmak istiyorsa hodri meydan. 400 bin TL eden ihale açsın. Bugün 10 km ilerisi Kocaeli'nde 400 bin TL İstanbul'da 130 bin TL. Bunu hesabını kim verecek. Bizim amacımız adalet istiyoruz. Plaka Kocaeli'nde 400 bin TL ise İstanbul'da da 400 bin TL olmak zorunda. Adalardaki faytona 300 bin TL değer biçen insanlar bu kadar esnafı arkasına alması lazım. Eğer ki bu esnafın 300 TL değeri yoksa Bu saatten sonra esnaf kendi kararını kendi verecektir" dedi.











