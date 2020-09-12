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Son dakika: Sağlık Bakanı Koca'dan İstanbul uyarısı: Son bir ayda ağır hasta sayısı yüzde 42 arttı

Son dakika haberine göre hesabından yaptığı paylaşımla İstanbulluları uyaran , son 1 ay içinde bu sayının 'da %42 artığını ifade etti.

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Giriş Tarihi: 12.09.2020 Güncelleme Tarihi: 12.09.2020
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Son dakika: Sağlık Bakanı Koca'dan İstanbul uyarısı: Son bir ayda ağır hasta sayısı yüzde 42 arttı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla İstanbulluları uyardı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabı Twitter'dan yaptığı paylaşımda Nisan ayında corona virüs hastalarının %65'inin, vefatların ise %54'ünün İstanbul'da olduğunu belirtti.

Son dakika: Sağlık Bakanı Kocadan İstanbul uyarısı: Son bir ayda ağır hasta sayısı yüzde 42 arttı SON DAKİKA: SAĞLIK BAKANI KOCA'DAN İSTANBUL UYARISI: SON BİR AYDA AĞIR HASTA SAYISI YÜZDE 42 ARTTI

Bakan Koca, nisan ayında ağır hastaların %76'sının İstanbul'daki hastanelerde olduğunu belirterek son 1 ay içinde bu sayının İstanbul'da %42 artığını ifade etti.

Alınan tedbirler ile hasta sayısının %72, vefatların ise %78 azaldığına dikkat çeken Bakan Koca, 11 Eylül'de hasta sayısının geçen ayın hasta sayısının yaklaşık iki katı olduğuna vurgu yaptı. Ayrıca, filyasyon ekip sayısının da %34 arttığını belirtti.

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