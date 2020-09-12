Son dakika: Sağlık Bakanı Koca'dan İstanbul uyarısı: Son bir ayda ağır hasta sayısı yüzde 42 arttı
Son dakika haberine göre Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla İstanbulluları uyaran Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, son 1 ay içinde bu sayının İstanbul'da %42 artığını ifade etti.
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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla İstanbulluları uyardı.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabı Twitter'dan yaptığı paylaşımda Nisan ayında corona virüs hastalarının %65'inin, vefatların ise %54'ünün İstanbul'da olduğunu belirtti.
Bakan Koca, nisan ayında ağır hastaların %76'sının İstanbul'daki hastanelerde olduğunu belirterek son 1 ay içinde bu sayının İstanbul'da %42 artığını ifade etti.
Alınan tedbirler ile hasta sayısının %72, vefatların ise %78 azaldığına dikkat çeken Bakan Koca, 11 Eylül'de hasta sayısının geçen ayın hasta sayısının yaklaşık iki katı olduğuna vurgu yaptı. Ayrıca, filyasyon ekip sayısının da %34 arttığını belirtti.