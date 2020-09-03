İletişim Başkanı Fahrettin Altun'dan flaş Emmanuel Macron açıklaması: Endişeyle izledik!

İletişim Başkanı Altun, Twitter hesabından Fransa Cumhurbaşkanı Macron ile ilgili İngilizce ve Türkçe paylaşımda bulundu.







"MACRON'U ENDİŞEYLE İZLEDİK"

Macron'un Le Figaro muhabirine yönelik tepkisine dikkat çeken Altun, "Sn. Macron, kendisinin eleştirilmediği; gerçeklerden kopuk bir dünya hayal ediyor. Gazetecilerin haber yapmadığı; Libya'daki savaş suçlusunun muzaffer olduğu bir düzen istiyor. Geçtiğimiz aylarda sokak gösterileri sırasında polisin gazetecilere yönelik şiddetiyle birlikte düşünüldüğünde, Fransa'nın gazeteciler için tehlikeli bir yer hâline geldiği ortadadır. Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un, Lübnan'da Hizbullah terör örgütüyle gerçekleştirdiği görüşmeyi haber yapan Le Figaro muhabiri Georges Malbrunot'ya yönelik hakaretlerini endişeyle izledik." ifadelerini kullandı.