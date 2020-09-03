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Fransa'nın Cumhurbaşkanı Macron yine haddini aştı! Doğu Akdeniz hazımsızlığı sürüyor

'nın Emmanuel Maron'un hazımsızlığı sürüyor. Türkiye'nin 'deki hamlelerinden duyduğu rahatsızlığı her fırsatta dile getiren Macron yine haddini aşarak Doğu Akdeniz'de 'a arka çıkarken alanında bir çeşit Akdeniz birliği oluşturulması gerektiğini söyledi ve Türkiye'ye yönelik küstah açıklamalarda bulundu.

DÜNYA
Giriş Tarihi: 03.09.2020 Güncelleme Tarihi: 03.09.2020
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Fransa'nın Cumhurbaşkanı Macron yine haddini aştı! Doğu Akdeniz hazımsızlığı sürüyor

Türkiye'nin Doğu Akdeniz'deki hamlelerinden rahatsız olan Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron yine Türkiye'ye yönelik haddini aşan sözler sarf etti. Macron'un, 4 gün önce 'Lugano Orta Doğu- Akdeniz Forumu'na gönderdiği görüntülü mesajda Türkiye'yi 'imparatorluk fantezisi kurmakla' itham ettiği ortaya çıktı.

ANALİZ - Macron yönetimindeki Fransanın Akdeniz ve Afrikadaki planı ne? Türkiyeyi neden hedef alıyor? ANALİZ - MACRON YÖNETİMİNDEKİ FRANSA'NIN AKDENİZ VE AFRİKA'DAKİ PLANI NE? TÜRKİYE'Yİ NEDEN HEDEF ALIYOR?

YUNANİSTAN'A ARKA ÇIKTI
Macron, Doğu Akdeniz'deki gerilimle ilgili olarak yine Yunanistan'a arka çıktı ve Akdeniz'de enerji alanında yeni bir sulh oluşturma çağrısı yaptı.

ABD ve NATO'nun bölgeden çekilmesiyle bir boşluk oluştuğunu ifade eden Macron, 'Bir şekilde ABD ve NATO'nun geri çekilmesi yüzünden bölgesel emperyal güçlerin kendi tarihlerindeki fantezilerle geri dönüş yaptığını görüyoruz, burada Türkiye'yi kast etmek istiyorum.' ifadesini kullandı.

Doğu Akdeniz'deki enerji alanında gelişmelere dikkati çeken Macron, enerji alanında bir çeşit Akdeniz sulhu oluşturmamız gerekir. 'dedi.

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SÖMÜRMEDİK YER BIRAKMAYANLARIN DEVRİ SONA ERİYOR
Başkan Erdoğan Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen '2020-2021 Adli Yıl Açılış Töreni'nde Fransa'ya tepki gösterdi. Başkan Erdoğan , Doğu Akdeniz'in zenginliklerine el koymak isteyen Fransa'yı 'modern sömürgeci' olarak tanımladı. Erdoğan, 'Afrika'dan Güney Amerika'ya kadar sömürmedik yer, katletmedik toplum, zulmetmedik insan bırakmayanların devri sona eriyor. Ne yaparlarsa yapsınlar, adalet uyanışını durduramayacaklar' dedi.

Fransa neden Türkiyenin karşısına dikiliyor? Macron Doğu Akdenizde amacı ne? FRANSA NEDEN TÜRKİYE'NİN KARŞISINA DİKİLİYOR? MACRON DOĞU AKDENİZ'DE AMACI NE?
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