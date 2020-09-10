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İstanbul'da FETÖ operasyonu: Muvazzaf asker ve askeri öğrenciler dahil 43 şüpheli tutuklandı

Son dakika haberine göre... 'da 'nün yapılanmasına ilişkin aralarında muvazzaf asker ve askeri öğrencilerin de bulunduğu 43 şüpheli tutuklandı.

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Giriş Tarihi: 10.09.2020 Güncelleme Tarihi: 10.09.2020
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İstanbul'da FETÖ operasyonu: Muvazzaf asker ve askeri öğrenciler dahil 43 şüpheli tutuklandı

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) yapılanmasında oldukları gerekçesiyle gözaltına alınan aralarında muvazzaf asker ve askeri öğrencilerin de bulunduğu 43 şüpheli "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan tutuklandı.

Son dakika: İstanbulda FETÖ operasyonu! Muvazzaf asker ve askeri öğrenciler dahil 43 şüpheli tutuklandı SON DAKİKA: İSTANBUL'DA FETÖ OPERASYONU! MUVAZZAF ASKER VE ASKERİ ÖĞRENCİLER DAHİL 43 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

123 KİŞİ HAKKINDA GÖZALTI KARARI

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosunca yürütülen FETÖ'nün TSK yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında, örgüt içi haberleşme amacıyla ''örgüt imamı'' tarafından ankesör veya sabit hatlardan arananların tespit edilmesi, itirafçı beyanları ve yapılan teşhisler üzerine aralarında muvazzaf, emekli, ihraç ve istifa eden askerlerin de bulunduğu toplam 123 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.

Polis ve jandarma ortaklığıyla düzenlenen iki ayrı operasyonda, 109 şüpheli yakalandı. Şüphelilerden ikisine yeni tip koronavirüs (Kovid-19) hastası olduğu için işlem yapılmazken, 12 şüpheliye adreslerinde ulaşılamadı. Bu şüpheliler hakkında ayrıca nöbetçi hakimlikçe yakalama kararı çıkarıldığı öğrenildi.

43'Ü TUTUKLANDI

Yakalanan şüphelilerden 42'si etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanarak itirafçı oldukları gerekçesiyle serbest bırakıldı. Adliyeye sevk edilen şüphelilerden aralarında muvazzaf asker ve askeri öğrencilerin de bulunduğu 43'ü nöbetçi hakimlikçe "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan tutuklanırken, 24'ü adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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