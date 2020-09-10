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İzmit’teki MİT destekli FETÖ operasyonunda 2 kişi gözaltına alındı

FETÖ militanlarına nefes aldırmayan emniyet mensupları, İzmit'te de operasyonlarına devam etti. Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü ve Milli İstihbarat Teşkilatı ekipleri tarafından yapılan operasyonda 2 kişi gözaltına alındı.

YAŞAM
Giriş Tarihi: 10.09.2020
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İzmit’teki MİT destekli FETÖ operasyonunda 2 kişi gözaltına alındı

İzmit'te terör örgütü FETÖ'ye yönelik yürütülen soruşturma kapsamında polis ve Milli İstihbarat Teşkilatı'nın (MİT) düzenlediği ortak operasyonla 2 kişi yakalandı.

Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü ve Milli İstihbarat Teşkilatı ekipleri, terör örgütü FETÖ soruşturması kapsamında haklarında yakalama kararı bulunan firari durumundaki 2 kişinin İzmit'te olduğu bilgisine ulaştı.

Yapılan adres tespitinin ardından düzenlenen ortak operasyonla haklarında yakalama kararı bulunan 2 şüpheli gözaltına alındı. 2 kişi ifadeleri alınmak üzere Kocaeli Emniyet Müdürlüğü'ne getirildi.

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