YKS ek tercih için o tarihe dikkat! 2020 YKS üniversite ek tercih taban puanlar, boş kontenjanlar açıklandı mı?
YKS ek tercihler ne zaman? 2020 YKS yerleştirme sonuçlarının açıklanmasının ardından üniversite kayıtları tamamlandı. 2020 YKS tercih sonuçlarının açıklanması ile birlikte herhangi bir yükseköğretim kurumuna yerleşemeyen öğrenciler ek yerleştirme ile ilgili araştırmalara başladılar. Peki, YKS ek yerleştirme ne zaman yapılacak? YKS 2. tercihler ne zaman? Üniversite ek tercih taban puanlar ve boş kontenjanlar açıklandı mı? İşte son gelişmeler...
YKS ek tercih ile ilgili araştırmalar sürüyor. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından 6-14 Ağustos 2020 tarihleri arasında gerçekleştirilen YKS tercih sonuçlarının açıklanması ile birlikte üniversiteyi kazanamayan öğrenciler ek yerleştirme hakkında araştırmalara başladılar. Peki, YKS ek yerleştirme ne zaman yapılacak? YKS 2. tercihler ne zaman? Üniversite ek tercih taban puanlar ve boş kontenjanlar açıklandı mı? İşte konu ile ilgili merak edilen tüm detaylar...
YKS EK TERCİHLER NE ZAMAN BAŞLIYOR?
2020 YKS ek tercihlerin hangi tarihte başlayacağı merak ediliyor. Ancak ek tercihlerin ne zaman başlayacağı konusunda resmi bir açıklama yapılmadı. Ek yerleştirmelerin eylül ayı içerisinde başlaması bekleniyor. ÖSYM tarafından resmi açıklama geldiğinde haberimizin içeriğinde yer alacak.
ÜNİVERSİTE BOŞ KONTENJANLAR AÇIKLANDI MI?
2020 YKS tercih kılavuzu henüz yayımlanmadığı için üniversitelerin boş kontenjanları ve taban puanları da henüz belli olmadı.
Tercih kılavuzunun yayımlanması ile birlikte adaylar, mezun oldukları okul türünü, puanlarını göz önünde tutarak hangi tablolardan tercih yapabileceklerini belirleyecekler. Adaylar, sadece tercih yapabilecekleri tablolardan olmak koşuluyla girmek istedikleri yükseköğretim programlarını saptayacaklar, bu programların kodları ve adları ile bağlı oldukları üniversite ve fakülte/yüksekokul adlarını belirleyeceklerdir.
EK YERLEŞTİRME NEDİR?
Üniversite sınav sonuçları açıklandıktan sonra öğrencilerin kayıt işlemini gerçekleştirmeleri sonucu boş kalan bölümler ÖSYM'ye bildirilir. Boş kalan veya kaydolmama nedeniyle dolmayan kontenjanlarına ÖSYM tarafından merkezi olarak Ek Yerleştirme yapılır. Herhangi bir üniversiteye yerleştirilen öğrenciler ek yerleştirmeden faydalanamıyor. Yerleştirme sonuçları ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr adresinden duyuruluyor.
EK YERLEŞTİRME NASIL YAPILACAK?
Yükseköğretim programlarına kayıt işlemleri tamamlandıktan sonra boş kalan kontenjanlar üniversitelerce ÖSYM'ye bildirilecektir. Yükseköğretim programlarının 2020-YKS sonuçlarına göreyapılan genel yerleştirme sonunda boş kalan veya kaydolmama nedeniyle dolmayan kontenjanlarına ÖSYM tarafından merkezî olarak Ek Yerleştirme yapılacaktır.
Merkezî yerleştirmede bir yükseköğretim programına yerleştirilen adaylar,ek yerleştirme için başvuramayacaktır.
Ek Yerleştirmede; ön lisans ve lisans programlarına merkezî genel yerleştirmedeki en küçük puanlarının altında puanı olan aday yerleştirilmeyecektir. Kesin kayıt sonunda kontenjan açığı kalan programlara ön kayıtla öğrenci alınmayacaktır.
Ek yerleştirme tercih ücreti 20,00 TL olacaktır. Ek yerleştirme için tercih yapan adaylardan ek yerleştirme ücretini yatırmayanların ek yerleştirme için yapmış oldukları tercihler işleme alınmayacaktır. ÖSYM Yönetim Kurulunun 14.01.2019 tarihli kararı gereği, şehit eşi, şehit çocuğu, gazi, gazi eşi ile gazi çocuklarından ek yerleştirme ücreti alınmayacaktır.
ÜNİVERSİTE KAYIT İÇİN GEREKLİ BELGELER NELER?
a) Adayın mezun olduğu ortaöğretim kurumundan aldığı diplomanın aslı veya onaylı örneği ya dayeni tarihli mezuniyet belgesi
b) Aday ek puandan yararlanarak yerleştirilmiş ancak alanı diplomasında veya mezuniyet belgesinde belirtilmemişse, hangi okul ve alandan mezun olduğunu gösterir resmî belge (METEM programlarından mezun olanların diplomalarında okul adı olarak, diplomayı düzenleyen merkezin adı yazılmaktadır.)
c) 12 adet 4,5 cm x 6 cm boyutunda fotoğraf
d) Katkı payının/öğretim ücretinin ödenmesi ile ilgili belge
e) Kayıttan önce belirlenip üniversite tarafından ilan edilecek diğer belgelerin aslı veya üniversite onaylı suretleri