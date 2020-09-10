YKS ek tercih ile ilgili araştırmalar sürüyor. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından 6-14 Ağustos 2020 tarihleri arasında gerçekleştirilen YKS tercih sonuçlarının açıklanması ile birlikte üniversiteyi kazanamayan öğrenciler ek yerleştirme hakkında araştırmalara başladılar. Peki, YKS ek yerleştirme ne zaman yapılacak? YKS 2. tercihler ne zaman? Üniversite ek tercih taban puanlar ve boş kontenjanlar açıklandı mı? İşte konu ile ilgili merak edilen tüm detaylar...

YKS EK TERCİHLER NE ZAMAN BAŞLIYOR?

2020 YKS ek tercihlerin hangi tarihte başlayacağı merak ediliyor. Ancak ek tercihlerin ne zaman başlayacağı konusunda resmi bir açıklama yapılmadı. Ek yerleştirmelerin eylül ayı içerisinde başlaması bekleniyor. ÖSYM tarafından resmi açıklama geldiğinde haberimizin içeriğinde yer alacak.