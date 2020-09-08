Yunanistan'a kaçarken yakalanan "askeri casusluk" savcısı Kılınç'a FETÖ üyeliğinden 10 yıl hapis cezası

Ankara 22. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya tutuklu sanık Kılınç tutuklu bulunduğu Sincan Cezaevi'nden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile katılırken avukatı da salonda hazır bulundu.

Mahkeme Başkanı Bahtiyar Çolak, dava dosyasına gelen evrakı okuduktan sonra sanığa son savunması için söz verdi.

Kılınç, herhangi bir örgüte üye olmadığını, hakkındaki örgütün şifreli haberleşme programı ByLock kullandığı yönündeki tespitin gerçeği yansıtmadığını öne sürdü.