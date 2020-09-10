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Adana’da FETÖ operasyonu: 22 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi

merkezli 15 ilde 'ye yönelik soruşturma kapsamında aralarında polis okulu öğrencilerinin “mahrem imamı” olan aktif astsubayın da bulunduğu 22 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

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Giriş Tarihi: 10.09.2020 Güncelleme Tarihi: 10.09.2020
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Adana’da FETÖ operasyonu: 22 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi

Adana Cumhuriyet Başsavcılığının FETÖ soruşturması kapsamında aralarında polis okulu öğrencilerinin "mahrem imamı" olan ve aktif görevde olduğu belirtilen 1 astsubay, 2 öğretmen, 1 SGK memuru ve 6 özel sektör çalışanı ile aktif polislerin de bulunduğu 22 şüpheli hakkında gözaltı kararı çıkarıldı.

15 İLDE OPERASYON

Ekiplerce Adana merkezli 15 ilde şüphelilerin adreslerine yönelik operasyon düzenlendi.

EMNİYETE GÖTÜRÜLDÜLER

Operasyonda gözaltına alınan bazı şüpheliler, adli tıp birimindeki sağlık kontrolünün ardından emniyet müdürlüğüne götürüldü.

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