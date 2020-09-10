İstanbul'u kana bulamışlardı! Kritik isim Kiev'de böyle yakalandı!

Ukrayna'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik düzenlediği operasyonda terör örgütünün üst düzey yöneticilerinden ve Atatürk Havalimanı saldırısını planladığından şüphelenilen Ahmet Çatayev'in yardımcısı olduğu belirtildi. Ukrayna Güvenlik Servisi (SBU), Interpol'ün aradığı terör örgütü DEAŞ'ın üst düzey yöneticisinin başkent Kiev'de düzenlenen operasyonla gözaltına alındığını bildirdi. Eski Sovyet ülkelerinden birinin vatandaşı olduğu belirtilen DEAŞ'lı yöneticinin, Suriye ve Irak'ta silahlı çatışmalara katıldığı ve terör eylemlerini organize ettiğinin tespit edildiği ifade edildi.