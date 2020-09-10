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İstanbul'u kana bulamışlardı! Kritik isim Kiev'de böyle yakalandı!

’nın başkenti ’de terör örgütü ’ın yöneticilerinden olduğu belirtilen bir kişinin yakalandığı bildirildi. Zanlının, saldırısını planladığından şüphelenilen ’in yardımcısı olduğu belirtildi.

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 10.09.2020 Güncelleme Tarihi: 10.09.2020
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İstanbul'u kana bulamışlardı! Kritik isim Kiev'de böyle yakalandı!

'da terör örgütü 'a yönelik düzenlediği operasyonda terör örgütünün üst düzey yöneticilerinden ve saldırısını planladığından şüphelenilen 'in yardımcısı olduğu belirtildi. Ukrayna Güvenlik Servisi (SBU), Interpol'ün aradığı terör örgütü DEAŞ'ın üst düzey yöneticisinin başkent 'de düzenlenen operasyonla gözaltına alındığını bildirdi. Eski Sovyet ülkelerinden birinin vatandaşı olduğu belirtilen DEAŞ'lı yöneticinin, ve 'ta silahlı çatışmalara katıldığı ve terör eylemlerini organize ettiğinin tespit edildiği ifade edildi.

"ATATÜRK HAVALİMANI SALDIRISIYLA BAĞLANTILI"

Zanlının, 2016 yılında düzenlenen 'daki Atatürk Havalimanı saldırısının planlayıcısı olduğuna ve DEAŞ'ın üst düzey yöneticilerinden Ahmet Çatayev'in bir dönem yardımcılığını yaptığı belirtildi. Terör örgütü mensubunun 2018 yılında sahte evraklarla Ukrayna'ya giriş yaptığı ve Kiev'de suç örgütü kurduğu kaydedildi. Yakalanan terör örgütü mensubunun 40 gün hapis cezasına çarptırılmasının ardından İnterpol'e iade edileceği açıklandı.

Öte yandan, Atatürk Havalimanı saldırısının planlayıcısı olduğu belirtilen Çatayev, 'ın başkenti Tiflis'te 2017'de düzenlenen operasyonda ölü ele geçirilmişti. Terör örgütü DEAŞ'ın İstanbul Atatürk Havalimanı'nda 2016'da düzenlediği terör saldırısında 46 kişi hayatını kaybetmişti.

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