CHP'li İBB'de ikna odalı zulüm

DAMLA KAYA / SABAH

CHP'li İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde işten çıkarmalar tüm hızıyla sürüyor. İşten atılacak personeller, İBB başkanlık makamından belediye şirketlerine bizzat bildiriliyor. Ekrem İmamoğlu aleyhine sosyal medya paylaşımı yapmakla suçlanan hedef personel, son dönemde ikna odalarına alınmaya başlandı.

28 ŞUBAT'TA İCAT EDİLMİŞTİ

28 Şubat döneminde başörtüsü yasakçıları tarafından üniversitelerde yaygın olarak kullanılan ikna odaları İBB şirketi İSPARK'ta hortladı. Bu ikna odalarında, Başkanlık makamında işten atılması yönünde adı gönderilen kişiler tek tek çağırılıyor. Odada işten çıkarılacak personelin gözünü korkutma adına büyük suçlar işlemiş gibi bir intiba veriliyor. Görüşmeleri bizzat İnsan Kaynakları yöneticileri yapıyor. Hatta yapmadıkları halde İmamoğlu'na hakaret ettiklerine dair iftiralar atılarak personele taktik olarak bir alt görev teklif ediliyor. Ama bu görevi kabul etmemeye zorlanıyor.

TELEFON GÖRÜŞMESİNE İZİN VERİLMİYOR

İkna odalarına giren çalışanların buradayken avukatlarını arama talebi geri çevriliyor. Telefonlarını kullanmalarına izin verilmiyor. Kabul etmeyip iş sözleşmesini tek taraflı olarak feshettiğine dair dilekçe isteniyor. Bu şartları yerine getirene yasal hakları veriliyor. Ancak istifa dilekçesini imzalayarak teslim edildiğinde işe iade davasının açılamayacağını işten çıkarılanlar sonradan öğreniyor. Görev değişimi kabul edenler ise yine kaybeden oluyor ve suç uydurularak hakları verilmeden atılıyor.

Bu yöntemdeki amacın İBB'de AK Partili bir kişinin bile kalmaması ve kadrolarda CHP ve ittifakının adamlarının doldurulması…

İKNA ODALARINDA NELER YAŞANIYOR

Yakın bir zamanda ikna odalarına alınarak işten çıkarılan bir çalışandan ikna odalarında neler yaşandığını öğreniyoruz. Yakın zamanda işten atılan bu mağdur, ikna odasına giren kişilere önce ilgisiz bir görev teklif edildiğini ama bu görevi de kabul etmemesi telkininde bulunulduğunu kaydediyor. Asıl amacın sözleşmesini tek taraflı feshetmek üzere dilekçe almak olduğunu kaydeden çalışan, bu dilekçeyi veren kişilere sosyal haklarının verildiğini belirtiyor.

İFTİRAYA MARUZ KALIRSINIZ

Yeni görevi kabul edip dilekçe vermek istemeyenlere ise iftiralara maruz kalabilecekleri yönünde korku veriliyor. Eğer kendi rızası ile dilekçe yazıp sözleşmesini feshetmezse hırsızlıkla, alt üst ilişkisinde hakaret, emre itaatsizlik ve Fetullahçı Terör Örgütü mensubu olduklarına dair iftiralar atılacağının el atından söylendiği kaydediliyor. İSPARK'ta son dönemde bu şekilde birçok kişinin işine son verildiği kaydediliyor.