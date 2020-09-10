Başkan Erdoğan şehit ailesine taziye mesajı gönderdi
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, İdlib harekat bölgesinde rahatsızlanarak şehit olan Tuğgeneral Sezgin Erdoğan'ın ailesine başsağlığı dileklerini iletti...
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Başkan Recep Tayyip Erdoğan, şehit Tuğgeneral Sezgin Erdoğan'ın ailesine başsağlığı dileklerini iletti.
Başkan Erdoğan, İdlib harekat bölgesinde rahatsızlanarak şehit olan 47'nci Komando Tugay Komutanı Tuğgeneral Sezgin Erdoğan'ın ailesine başsağlığı mesajı gönderdi.