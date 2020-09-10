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İstanbul'da metro çilesi! İnşaat çalışmaları için İBB, 4 istasyonu kapatıyor! Vatandaş tepkili

’li , Ataköy/Şirinevler- ile bunların arasında kalan iki istasyonun inşaat çalışmaları sebebiyle yarından itibaren kapatacak.  Toplu taşımada ayakta yolcu alınmazken hatlarının kapanması yoğunluk oluşturacak. Koronavirüs tedbirlerinin artırıldığı bir zaman diliminde alınan bu karara vatandaşlar tepki gösterdi.

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Giriş Tarihi: 10.09.2020 Güncelleme Tarihi: 10.09.2020
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İstanbul'da metro çilesi! İnşaat çalışmaları için İBB, 4 istasyonu kapatıyor! Vatandaş tepkili

(), kent içi ulaşımda önemli yük taşıyan metrodaki M1 Hattı yenileme projesi kapsamında Ataköy/Şirinevler- ile bunların arasında kalan iki istasyonun inşaat çalışmaları sebebiyle yarından itibaren işletmeye kapatılacağını açıkladı.

İBB tarafından Ataköy/Şirinevler metrobüs durağına ve buradaki istasyonuna asılan afişlerde " 2020 tarihinden itibaren M1 Hattı yenileme projesi kapsamında Ataköy/Şirinevler-Atatürk Havalimanı istasyonları arası inşaat çalışmaları sebebiyle işletmeye kapatılacak olup ulaşım ücretsiz ring otobüs seferleri ile sağlanacaktır. Sabır ve anlayışınız için teşekkür ederiz" denildi.

Ataköy/Şirinevler ile Atatürk Havalimanı metro istasyonlarının hizmet dışı kalması ile birlikte aralarında kalan Yenibosna ile (DTM)-İstanbul Fuar Merkezi istasyonları da kullanılamayacak.

İBB tarafından yapılan açıklamada "Yapımı süren Ataköy-İkitelli , mevcut Yenikapı – Atatürk Havalimanı Metrosu ile 'nda entege oluyor. Aktarma istasyonunun yapım çalışmaları nedeniyle, 11 Eylül Cuma gününden itibaren M1A Yenikapı-Atatürk Havalimanı Metro Hattı'nda metro seferleri bir süre Yenikapı - Ataköy / Şirinevler arasında yapılacak. Ataköy-Şirinevler, Yenibosna, Dünya Ticaret Merkezi ve Atatürk Havalimanı duraklarına otobüs hizmet verecek." denildi.

İBB'den yapılan açıklamaya göre, çalışma kapsamında, mevcut M1A Yenikapı – Atatürk Havalimanı Metrosu'nun Yenibosna İstasyonu'na yeraltından yaya yolu bağlantısı inşa edilecek. Entegrasyon çalışmaları tamamlandığında, M1A Yenikapı-Atatürk Havalimanı ve M9 Ataköy-İkitelli hatları arasında konforlu ve hızlı aktarma imkanı sağlanacak. Yenikapı ile İkitelli bölgesi arasında raylı sistem ile tek aktarmayla kesintisiz ulaşım imkanı ortaya çıkacak.

Yaklaşık 14 ay sürmesi beklenen projenin yapım sürecinde; Yenibosna, Dünya Ticaret Merkezi ve Atatürk Havalimanı istasyonları işletmeye kapalı olacak. Atatürk Havalimanı yönüne devam etmek isteyen yolcular, Ataköy/Şirinevler istasyonunun çıkışında bulunacak olan otobüslerinden ücretsiz olarak faydalanabilecek. Mekik otobüs işletmesi, Ataköy-Şirinevler, Yenibosna, Dünya Ticaret Merkezi ve Atatürk Havalimanı duraklarına hizmet verecek.

M9 ATAKÖY-İKİTELLİ METRO HATTI HAKKINDA

2021 yılında kısmi olarak açılması planlanan 12 istasyondan oluşan 13,4 kilometre uzunluğundaki hat tamamlandığında; Ataköy-İkitelli arasını 19,5 dakikaya indirecek ve tek yönde saatte 35 bin yolcu kapasitesine sahip olacak. Hat; İkitelli Sanayi İstasyonu'nda Bakırköy-Kirazlı - Başakşehir Metrosu, İstasyonu'nda Kabataş –Mecidiyeköy – Mahmutbey - Esenyurt Metrosu, İstasyonu'nda Kirazlı - Halkalı Metrosu, Yenibosna İstasyonu'nda Yenikapı - Atatürk Havalimanı Metrosu'yla, Ataköy istasyonunda ise Marmaray ile entegre olacak.

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