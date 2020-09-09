09 Eylül 2020, Çarşamba
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Gündem Haberleri Son dakika: AK Partili Ömer Çelik'ten Yunanistan'a provokasyon uyarısı: Bugün İzmir’deki kararlılığı iyi görsünler

Son dakika: AK Partili Ömer Çelik'ten Yunanistan'a provokasyon uyarısı: Bugün İzmir’deki kararlılığı iyi görsünler

Son daika haberine göre 'de yaşanan gerilim ile ilgili önemli açıklamalarda bulunan  Sözcüsü ,  "Doğu Akdeniz’de hak ve menfaatlerimize göz dikenler ya da ’ndan provokasyon yapanlar bugün ’deki irade ve kararlılığı iyi görsünler." dedi.

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 09.09.2020 Güncelleme Tarihi: 09.09.2020
ABONE OL
Son dakika: AK Partili Ömer Çelik'ten Yunanistan'a provokasyon uyarısı: Bugün İzmir’deki kararlılığı iyi görsünler

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik son dakika açıklamalarda bulundu. Doğu Akdeniz'de yaşanan gerilime değinen Çelik, 'Doğu Akdeniz'de hak ve menfaatlerimize göz dikenler ya da Meis Adası'ndan provokasyon yapanlar bugün İzmir'deki irade ve kararlılığı iyi görsünler' dedi.

AK Parti Sözcüsü Çelik'in açıklamaları şöyle;

Güzel İzmir'imizin düşman işgalinden kurtuluşunun yıl dönümü kutlu olsun.

İstiklal mücadelemizin Gazi Başkomutanı Mustafa Kemal Atatürk ve İstiklal Savaşı'mızın kahramanlarını saygı ve rahmetle anıyoruz.

Doğu Akdeniz'de hak ve menfaatlerimize göz dikenler ya da Meis Adası'ndan provokasyon yapanlar bugün İzmir'deki irade ve kararlılığı iyi görsünler.
Türkiye büyük bir devlet olarak dostları için güvence, barış isteyenler için teminattır.

Şartlar ve imkanlar değişir ama 9 Eylül ruhu değişmez.

Masada çözüm isteyenler için masadayız. Sahada dayatma peşinde koşanların karşısında sahadayız.
Bugün kararlılık mesajımızın İzmir'den veriyoruz.

Bölge barışının teminatı büyük bir devlet olarak hukuk ve hakkaniyet isteyenlerin en büyük müttefikiyiz. İyi komşuluk ilişkileri isteyenler için sarsılmaz bir dostuz. Aksini düşünenlerin yapacağı her hesap yanlış hesap olacaktır.

A Haber ekibi Meis Adası’na en yakın noktada! A HABER EKİBİ MEİS ADASI'NA EN YAKIN NOKTADA!
A Haber Meis Adası açıklarındaki Yunan savaş gemisini görüntüledi | Doğu Akdenizde eller tetikte A HABER MEİS ADASI AÇIKLARINDAKİ YUNAN SAVAŞ GEMİSİNİ GÖRÜNTÜLEDİ | DOĞU AKDENİZ'DE ELLER TETİKTE
Türk savaş gemisi Kaş açıklarında! Meis Adası’nda hareketlilik var mı? TÜRK SAVAŞ GEMİSİ KAŞ AÇIKLARINDA! MEİS ADASI'NDA HAREKETLİLİK VAR MI?
Son dakika: Türk savaş gemileri Meis Adası açıklarında... SON DAKİKA: TÜRK SAVAŞ GEMİLERİ MEİS ADASI AÇIKLARINDA...
Fransa’dan Doğu Akdenizde ikiyüzlü tutum! Meis Adası üzerinden hangi plan işliyor? FRANSA'DAN DOĞU AKDENİZ'DE İKİYÜZLÜ TUTUM! MEİS ADASI ÜZERİNDEN HANGİ PLAN İŞLİYOR?

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA