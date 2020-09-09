İstanbul'da başörtülü kadın doktora dehşeti yaşatan magandaya dava!

Olay, 13 Ağustos günü akşam 20:00 sıralarında Eyüpsultan, Alibeyköy Güzeltepe Mahallesi Mareşal Fevzi Çakmak Caddesi'nde meydana geldi. Kadın sürücü Sena Genç, dönüş yapmak için sinyal verdi. Genç, sinyal verdiği şeride geçmeye çalışırken iddiaya göre Emre Etyemez (27), yol vermeyerek otomobilini sıkıştırdı.

Etyemez bu sırada iddiaya göre aracının içerisinden Genç'e küfür etti. Genç de kornaya basarak "Neden küfür ediyorsun?" diye tepki gösterdi. Bu sırada Etyemez aracından inerek Genç'in kullandığı otomobilin üzerine çıktı. Kaputun üzerinde zıplayan tekmeyle camı kıran Etyemez, kendisine engel olmak isteyenlere de tepki gösterdi.

Genç korku içerisinde aracından indiği sırada, Emre Etyemez'in aracında bulunan eşi Gülüzar Etyemez (22) ve Buse Keleş (20) de iddiaya göre Genç'e saldırdı. Genç'in saçını çeken ve yumruk atan şüpheliler daha sonra araçlarına binerek olay yerinden uzaklaştı.