Fransa’dan Doğu Akdeniz'de ikiyüzlü tutum! Meis Adası üzerinden hangi plan işliyor?

Doğu Akdeniz'de etki alanını genişletmek isteyen Fransa, bulduğu her fırsatta Yunanistan, Güney Kıbrıs Rum kesimi, İsrail ve Mısır’ı Türkiye’ye karşı kullanmaktan vazgeçmiyor. Doğu Akdeniz'de gerilimi tırmandıran adımlar atan Fransa, kendi hakları söz konusu olunca adaların kıta sahanlığı oluşturmayacağını dile getiriyor. Ancak söz konusu Türkiye olunca bu kez tam tersi bir pozisyon alıyor. Öyle ki ikiyüzlü bir tavır ortaya koyan Fransa, Meis Adası’nı işaret edip Yunanistan’a bu ada üzerinden kıta sahanlığı payı bile biçti. Peki, Meis Adası üzerinden hangi plan işliyor? İşte A Haber’in tüm yaşananlara ışık tuttuğu analiz haberi…